Por qué no se juega la Liga MX este fin de semana y cuándo se reanuda el Clausura 2026

Para sorpresa de muchos seguidores del futbol mexicano, viernes, sábado y domingo no habrá fecha. El motivo.

Por Martín Zajic

No habrá partidos de Liga MX en estos días.
© Getty ImagesNo habrá partidos de Liga MX en estos días.

Un acontecimiento poco habitual tuvo lugar este fin de semana en el futbol mexicano: la Liga MX sufrió un parate que descolocó a muchos fanáticos, que esperaban seguir el viernes botanero. Si bien no hay jornada FIFA ni hay otro tipo de feriados nacionales o fechas que pudieran obligar a detener el balón, no habrá actividad estos próximos días.

La situación que provocó el receso del torneo de Primera División ha sido la participación de la Selección Mexicana en una gira amistosa. Si bien en esta doble tanda de juegos no forman parte las grandes estrellas del ‘Tri’ como Rául Jiménez o Edson Álvarez, igual se detendrá el camponato. Estas circunstancias surgen de una medida de las autoridades.

Los mandatarios de la Liga MX tomaron esta decisión para no perjudicar a los clubes mexicanos con convocados al ‘Tri’. Al no ser una fecha ‘oficial’ de selecciones nacionales, la mayoría de los citados son jugadores del ámbito local. Por ello, muchos equipos fueron afectados al no poder contar con sus figuras, y para no generarles inconvenientes se frenó el certamen.

La intención de los directivos del futbol mexicano con esta imposición ha sido que todos los equipos compitan en igualdad de condiciones por el Clausura 2026. Especialmente, ya que hay instituciones que tienen más de medio equipo fuera, como es el caso de las Chivas, que tienen 8 convocados, siete de ellos habituales titulares. Si no, otros tendrían cierta ventaja sólo a causa de algo tan importante como la Selección Mexicana.

A excepción de un futbolista que se desempeña en la Major League Soccer, el resto de los afectados a la escuadra nacional juegan en el torneo local. De este modo, la gran mayoría de los clubes afiliados a la Liga MX tendrían problemas para armar sus equipos para el fin de semana. Para no generar injusticias contra unos u otros, se aprobó la postergación de la jornada 4 del campeonato.

Chivas, el más afectado por los amistosos de México [Foto: Getty]

Chivas, el más afectado por los amistosos de México [Foto: Getty]

Bajo este contexto, el Clausura 2026 se reanudará el viernes 30 de enero, día para el cual están estipulados tres compromisos de arranque. Puebla vs. Toluca, Pumas vs. Santos Laguna y Juárez vs. Cruz Azul abrirán la cuarta fecha de la fase regular. Ahora, todos los cuerpos técnicos tienen la posibilidad de que los jugadores que no fueron a la Selección puedan descansar y ponerse a punto para la continuidad de la Liga MX.

