Los 'Diablos Rojos' afrontarán un torneo donde tienen como objetivo volver a salir campeón internacional.

Tras haberse consagrado campeón de la Concacaf Champions Cup este año, Toluca se traza la meta de conquistar la Leagues Cup 2026. El año pasado, el equipo choricero ganó todo a nivel local, y ahora quiere ganar todo a nivel continental. A continuación, todo lo que tienes que saber sobre la competencia entre México y Estados Unidos.

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¿Cuándo y contra quién debuta Toluca en la Leagues Cup 2026?

Los ‘Diablos Rojos’ harán su presentación en el certamen internacional el próximo miércoles 5 de agosto ante Seattle Sounders, desde las 20.00 horas del Centro de México. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Nemesio Diez, pues Toluca iniciará su camino en la campaña en condición de local ante la presencia de toda la afición escarlata.

Desde la primera edición de este torneo, Toluca aún no ha podido ganar el trofeo y es una cuenta pendiente que tiene para colocar esa Copa en sus gloriosas vitrinas. Sólo Cruz Azul y León han podido coronar en este certamen dentro de todos los equipos mexicanos que hay, y los ‘Diablos Rojos’ quieren meterse en ese lote.

El campeón de la Conca va por la Leagues Cup [Foto: Getty]

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El fixture completo de Toluca en la Leagues Cup 2026:

Este es el calendario estipulado para la participación del cuadro escarlata en la primera fase del campeonato:

Toluca vs. Seattle Sounders– jornada 1 de la fase de liga.

Sede: Estadio Nemesio Diez (Toluca).

Fecha: Miércoles 5 de agosto.

Horario: 20.00 hora CDMX.

Los Ángeles FC vs. Toluca– jornada 2 de la fase de liga.

Sede: BMO Field (Los Ángeles FC).

Fecha: Sábado 8 de agosto.

Horario: 21.10 hora CDMX.

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Toluca vs. FC Dallas– jornada 3 de la fase de liga.

Sede: Estadio Nemesio Diez (Toluca).

Fecha: Miércoles 12 de agosto.

Horario: 20.00 hora CDMX.

¿Qué necesita Toluca para clasificar en la Leagues Cup 2026?

Para poder avanzar de ronda en la competencia, el equipo de Antonio Mohamed debe terminar entre los 4 equipos mexicanos con mejor performance durante la fase de liga. En caso de conseguirlo, se meterá en la fase de eliminación directa, que constará de cuartos de final, semifinal y final. Sus primeros tres partidos serán claves y cada punto vale.