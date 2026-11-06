Atención Pumas: Keylor Navas se baja de la Selección y se hará un tratamiento en la rodilla

En plena recta final del campeonato, Keylor Navas cautivó toda la atención por un problema físico y en Cantera comenzaron a monitorear bien de cerca su situación. El guardameta ha logrado sostener en muchas oportunidades al resto del equipo con buenas actuaciones y es un elemento importante por su jerarquía y su voz de mando.

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Luego de su último partido por el campeonato local, el capitán de Pumas sufrió fuertes dolores en la rodilla. El portero ya había sentido molestias similares un mes atrás representando a su país, y ahora volvieron pero en su club. Keylor Navas viene aquejando la misma conflictiva con su cuerpo desde hace ya varias semanas.

En las últimas horas, el director técnico de Costa Rica aseguró que el propio jugador ‘se bajó’ de la fecha FIFA con la Selección por esas molestias. Bryan Ruiz, entrenador del combinado centroamericano, lo confirmó en rueda de prensa luego de una plática privada con el golero. Ante esa declaración, todos Pumas se descolocó.