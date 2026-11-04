¡Se acaba la espera! La Liguilla del Apertura 2026 ya está a la vuelta de la esquina: restan muy pocos juegos para saber cómo se disputarán los Playoffs del torneo. El calendario de la fase regular del campeonato está casi completo, y los encuentros que faltan jugarse definirán los cruces de la siguiente fase del certamen.

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Tal como ocurrió en el primer semestre, en esta segunda mitad de año se utilizará el mismo sistema de competición. Los mejores ocho ubicados en la tabla general irán a la Fiesta Grande. Los otros diez que queden por detrás serán automáticamente eliminados y no podrán continuar compitiendo por el título de la Liga MX.

El mejor simulador de Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX:

En la previa de las jornadas 16 y 17, donde se sabrá la suerte de todos los participantes, se creó un simulador para que los fans proyecten la próxima fase del torneo. Los aficionados podrán proyectar cómo quedarían los calificados a la Fiesta Grande en base a sus expectativas de los partidos que quedan por disputarse.

El simulador de Liguilla del Apertura 2026 fue creado por la plataforma de estadísticas Livefutbol. La misma permite al usuario pronosticar los resultados de los próximos juegos, y según la elección realizada por el mismo se irá conformando la tabla final. De ese modo, el simpatizante podrá realizar sus cuentas y especulaciones con claridad.

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Como se puede observar en las imágenes adjuntas, el aficionado debe teclear el número en los casilleros vacíos, y así sucesivamente hasta completar todos los marcadores. Una vez llenados todos los resultados de las jornadas 16 y 17 del Apertura 2026, impactarán los cambios automáticamente en la tabla general que figura debajo.

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En la foto anterior, adjuntamos un modelo de cómo podría quedar adivinando los marcadores de los juegos que restan en la fase regular. Cada fanático tendrá su propio pensamiento sobre cómo saldrá cada encuentro de Liga MX que falta en estas dos fechas siguientes. De acuerdo a lo que coloquen en los casilleros, variarán los primeros ocho equipos.

Para poder acceder al simulador de Liguilla del Apertura 2026, debes ingresar al siguiente enlace. Allí cada usuario podrá hacer su predicción sin ni siquiera tener que registrarse con una cuenta. Es libre y gratuito, sin requisitos. De ese modo, podrán imaginar a consciencia cuáles terminarían siendo los calificados a la Fiesta Grande de México.

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Hasta la última fecha, este simulador aún no habilita la opción de diagramar automáticamente los cruces de los Playoffs. Sin embargo, todos saben que los emparejamientos son 1° vs. 8°, 2° vs. 7°, 3° vs. 6° y 4° vs. 5°, por lo que pueden saberlo a partir de los ocho primeros. Los cuartos de final de esta Liga MX serían sencillos de resolver.