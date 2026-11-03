El defensa de los 'Diablos Rojos' no se guardó el enojo por los acontecimientos en el Azteca.

Más allá de lo que pueden dejar sus enfrentamientos en cuanto a juego, cada vez que Toluca y América se cruzan se sacan chispas. Dos de las instituciones más ganadoras de México se juegan el orgullo cuando chocan entre sí. Sin embargo, muchas veces ese rencor lleva a que el arbitraje tome más protagonismo de lo habitual.

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Esto mismo fue lo que terminó ocurriendo el último fin de semana, donde todo el cuadro escarlata reclamó ser perjudicado por el réferi en su visita al Estadio Azteca. Los futbolistas y el cuerpo técnico del Toluca estuvieron eufóricos en el desarrollo del partido ante el América, pero especialmente en el segundo tiempo del juego.

Luego de varios fallos menores (infracciones en contra en lugares poco peligrosos del campo), el estallido llegó con el penal para el América más expulsión de Federico Pereira. A raíz de la decisión del juez de marcar la pena máxima, el zaguero uruguayo vio la segunda amarilla, luego la roja y se fue a las duchas en el desenlace.

En la conferencia de prensa, como se hizo público, Antonio Mohamed manifestó su descontento con la terna arbitral del encuentro. Sin embargo, no acabó todo allí. En las redes sociales siguió el escándalo, sobre todo del lado de Toluca, donde aficionados y protagonistas señalaban con el dedo al silbante y a todo el América.

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En este sentido, consumado el empate de Toluca y América, Santiago Simón acusó de ‘ladrón’ a las Águilas, apuntando al equipo azulcrema de beneficiado por el juez. El lateral derecho del Toluca se expresó en caliente apenas finalizado el partido, y le salió de inmediato quejarse al observar la repitición del penal cobrado.

“Qué manera de robar… Siempre lo mismo”, disparó en las historias de su cuenta de Instagram el jugador Santiago Simón del Toluca. El defensa citó un video donde se ve la transición en la que el árbitro señaló el fallo para el América, y el futbolista se mostró indignado. Al rato, la publicación del argentino ya no se hacía visible.

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Dentro de este descargo de Santiago Simón también hay un contexto del que no está exento ese fastidio de los jugadores de Toluca: llevan 8 juegos sin ganar en el Apertura 2026. Con cinco empates y tres derrotas, los Diablos Rojos no están pudiendo salir de una larga racha negativa y lo sucedido ante el América los puso peor. ¿Podrán recuperarse pronto y pelear por el título de Liga MX?