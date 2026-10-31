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¿Juega Lamine Yamal? Las alineaciones de Barcelona vs. Alavés por LaLiga de España 2026-27

Conoce cómo formarán los 'Culés' y los 'Babazorros' para el duelo de este sábado en el Camp Nou.

Barcelona y Lamine retornan a la acción.
© Getty ImagesBarcelona y Lamine retornan a la acción.

El Barcelona saltará al terreno del Camp Nou pensando en pasar página rápido en LaLiga de España 2026/27 luego de la derrota en El Clásico y retomar la racha de triunfos. Para ello, tendrá que imponerse ante el Alavés, que llega con intenciones de acercarse a zona de competencias europeas. A continuación, las alineaciones para el juego.

¿Cómo llegan Barcelona y Alavés al juego de LaLiga de España 2026/27?

Los ‘Culés’ arriban a este encuentro ubicados en el 1° puesto de la tabla del campeonato, con 27 puntos, tras cosechar nueve victorias y un empate hasta aquí. Por su parte, los ‘Babazorros’ marchan en el 7° lugar del torneo, con 12 unidades, producto de tres triunfos, tres igualdades y cuatro derrotas en esta campaña.

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¿Juega Lamine Yamal en Barcelona vs. Alavés por LaLiga de España 2026/27?

Para este nuevo desafío del cuadro blaugrana, Lamine Yamal será titular y la principal carta de ataque del Barca de Flick en busca del triunfo. Tras no haberse podido consagrar en la gala del Balón de Oro, el juvenil comienza el recuento y demostrarle al mundo que se equivocaron. Compartirá la ofensiva con Raphinha y Karim Adeyemi.

Lamine Yamal, en el once inicial del Barca [Foto: Getty]

Lamine Yamal, en el once inicial del Barca [Foto: Getty]

La probable alineación de Barcelona ante Alavés:

  • Joan García.
  • Brian Fariñas.
  • Pau Cubarsí.
  • Frenkie De Jong.
  • Joao Cancelo.
  • Rodri.
  • Pedri.
  • Fermín López.
  • Karim Adeyemi.
  • Raphinha.
  • Lamine Yamal.

DT: Hans-Dieter Flick.

La probable alineación de Alavés ante Barcelona:

  • Antonio Sivera.
  • Nahuel Tenaglia.
  • Ville Koski.
  • Nicolás Valentini.
  • Abde Rebbach.
  • Ángel Pérez.
  • Antonio Blanco.
  • Carles Aleñá.
  • Pablo Ibáñez.
  • Lucas Boyé.
  • Mariano Díaz.

DT: Quique Sánchez Flores.

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Martín Zajic
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