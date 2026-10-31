Conoce cómo formarán los 'Culés' y los 'Babazorros' para el duelo de este sábado en el Camp Nou.

El Barcelona saltará al terreno del Camp Nou pensando en pasar página rápido en LaLiga de España 2026/27 luego de la derrota en El Clásico y retomar la racha de triunfos. Para ello, tendrá que imponerse ante el Alavés, que llega con intenciones de acercarse a zona de competencias europeas. A continuación, las alineaciones para el juego.

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¿Cómo llegan Barcelona y Alavés al juego de LaLiga de España 2026/27?

Los ‘Culés’ arriban a este encuentro ubicados en el 1° puesto de la tabla del campeonato, con 27 puntos, tras cosechar nueve victorias y un empate hasta aquí. Por su parte, los ‘Babazorros’ marchan en el 7° lugar del torneo, con 12 unidades, producto de tres triunfos, tres igualdades y cuatro derrotas en esta campaña.

¿Juega Lamine Yamal en Barcelona vs. Alavés por LaLiga de España 2026/27?

Para este nuevo desafío del cuadro blaugrana, Lamine Yamal será titular y la principal carta de ataque del Barca de Flick en busca del triunfo. Tras no haberse podido consagrar en la gala del Balón de Oro, el juvenil comienza el recuento y demostrarle al mundo que se equivocaron. Compartirá la ofensiva con Raphinha y Karim Adeyemi.

Lamine Yamal, en el once inicial del Barca [Foto: Getty]

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La probable alineación de Barcelona ante Alavés:

Joan García.

Brian Fariñas.

Pau Cubarsí.

Frenkie De Jong.

Joao Cancelo.

Rodri.

Pedri.

Fermín López.

Karim Adeyemi.

Raphinha.

Lamine Yamal.

DT: Hans-Dieter Flick.

La probable alineación de Alavés ante Barcelona:

Antonio Sivera.

Nahuel Tenaglia.

Ville Koski.

Nicolás Valentini.

Abde Rebbach.

Ángel Pérez.

Antonio Blanco.

Carles Aleñá.

Pablo Ibáñez.

Lucas Boyé.

Mariano Díaz.

DT: Quique Sánchez Flores.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Alavés por LaLiga de España 2026/27?

El duelo entre los ‘Culés’ y los ‘Babazorros’ se disputará HOY sábado 31 de octubre, con sede en el Camp Nou, por la jornada 11 de la Liga Española 2026-27. El encuentro está programado por la organización para dar inicio a partir de las 14.00 horas del Centro de México, en el que será el último partido de este día.

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