El Barcelona saltará al terreno del Camp Nou pensando en pasar página rápido en LaLiga de España 2026/27 luego de la derrota en El Clásico y retomar la racha de triunfos. Para ello, tendrá que imponerse ante el Alavés, que llega con intenciones de acercarse a zona de competencias europeas. A continuación, las alineaciones para el juego.
¿Cómo llegan Barcelona y Alavés al juego de LaLiga de España 2026/27?
Los ‘Culés’ arriban a este encuentro ubicados en el 1° puesto de la tabla del campeonato, con 27 puntos, tras cosechar nueve victorias y un empate hasta aquí. Por su parte, los ‘Babazorros’ marchan en el 7° lugar del torneo, con 12 unidades, producto de tres triunfos, tres igualdades y cuatro derrotas en esta campaña.
¿Juega Lamine Yamal en Barcelona vs. Alavés por LaLiga de España 2026/27?
Para este nuevo desafío del cuadro blaugrana, Lamine Yamal será titular y la principal carta de ataque del Barca de Flick en busca del triunfo. Tras no haberse podido consagrar en la gala del Balón de Oro, el juvenil comienza el recuento y demostrarle al mundo que se equivocaron. Compartirá la ofensiva con Raphinha y Karim Adeyemi.
Lamine Yamal, en el once inicial del Barca [Foto: Getty]
La probable alineación de Barcelona ante Alavés:
- Joan García.
- Brian Fariñas.
- Pau Cubarsí.
- Frenkie De Jong.
- Joao Cancelo.
- Rodri.
- Pedri.
- Fermín López.
- Karim Adeyemi.
- Raphinha.
- Lamine Yamal.
DT: Hans-Dieter Flick.
La probable alineación de Alavés ante Barcelona:
- Antonio Sivera.
- Nahuel Tenaglia.
- Ville Koski.
- Nicolás Valentini.
- Abde Rebbach.
- Ángel Pérez.
- Antonio Blanco.
- Carles Aleñá.
- Pablo Ibáñez.
- Lucas Boyé.
- Mariano Díaz.
DT: Quique Sánchez Flores.
Así quedó la tabla de posiciones de LaLiga 2026/27 tras el triunfo de Real Madrid ante Barcelona
¿A qué hora juegan Barcelona vs. Alavés por LaLiga de España 2026/27?
El duelo entre los ‘Culés’ y los ‘Babazorros’ se disputará HOY sábado 31 de octubre, con sede en el Camp Nou, por la jornada 11 de la Liga Española 2026-27. El encuentro está programado por la organización para dar inicio a partir de las 14.00 horas del Centro de México, en el que será el último partido de este día.
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