Un controversial silbante ha sido designado para el 'derby' que se jugará en el Camp Nou.

Preparen las palomitas que se viene una nueva edición de la rivalidad más importante del mundo. Barcelona y Real Madrid se reencontrarán este domingo, esta vez en el Camp Nou. Más allá de la enemistad entre clubes, es un partido que puede marcar un antes y un después en la pelea por LaLiga de España 2026/27.

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Con todos los condimentos que tendrá El Clásico de esta tarde en la casa de los ‘Cules’, la Comisión Arbitral designó un polémico juez para estar a cargo del ‘derby’. Los fans de uno y otro equipo mirarán de reojo y con lupa todas y cada una de las decisiones del silbante que dirigirá el encuentro, por su pasado con ambos.

El cruce entre Barcelona y Real Madrid, correspondiente a la jornada 10 de esta Liga Española, tendrá a Juan Martínez Munuera como árbitro principal del partido. El réferi de 44 años nacido en Alicante es el elegido para conducir un caliente y decisivo choque entre los dos conjuntos más poderosos del país en su reencuentro.

Martínez Munuera tiene historial en El Clásico [Foto: Getty]

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El historial de Juan Martínez Munuera dirigiendo a Barcelona:

Este juez estuvo a cargo de 40 encuentros de los ‘Culés a lo largo de su trayectoria, con un saldo ampliamente positivo para el cuadro blaugrana. Con este árbitro consiguieron 27 victorias, 6 empates y 7 derrotas, con un balance del 67.5% de efectividad en total.

El historial de Juan Martínez Munuera dirigiendo a Barcelona:

Este silbante impartió justicia en 46 partidos del ‘Merengue’ en toda su carrera profesional, con un saldo muy parecido al del rival de la Casablanca. Con este árbitro han logrado 30 triunfos, 9 empates y 7 caídas, con un promedio de eficacia del 65.2% en total.

El historial de Juan Martínez Munuera dirigiendo El Clásico:

En lo que va de su camino como réferi principal, este colegiado ha estado al frente de 4 ‘derbys’ entre los dos gigantes de LaLiga de España en toda la historia. El saldo de esos enfrentamientos con este silbante es favorable al ‘Merengue’, ya que han dejado 3 victorias de Real Madrid y 1 triunfo de Barcelona en total.

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Todos los Clásicos con JUAN Martínez Munuera:

Barcelona 1-3 Real Madrid – 24/10/2020.

– 24/10/2020. Real Madrid 0-4 Barcelona – 20/03/2022.

– 20/03/2022. Barcelona 0-4 Real Madrid – 05/04/2023.

– 05/04/2023. Real Madrid 4-1 Barcelona – 14/01/2024.

En lo que respecta al arbitraje, ha sido parejo en polémicas: Barcelona acusó que fue ‘robado’ por el árbitro en uno de esos juegos, y Real Madrid también en uno de ellos. Otra cuestión que evidencian estos antecedentes es la cantidad de goles que hubo en cada uno de ellos: mínimo cuatro en cada uno. ¿Se repetirá en el de hoy por LaLiga de España 2026/27?