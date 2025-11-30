En el marco de la Jornada 14 de la temporada 2025-26 de LaLiga, Real Madrid empató 1-1 en su visita al Girona. Con esta igualdad, el Merengue perdió el liderato de la tabla de posiciones tras la victoria de Barcelona el sábado ante Alavés.

En un partido complejo, el conjunto local se puso arriba en el marcador gracias a la anotación de Azzedine Ounahi a los 45 minutos de la primera parte. Luego, en el complemento, el conjunto a cargo de Xabi Alonso logró empatar a los 67 minutos gracias a un gol de Kylian Mbappé de penal.

Este es el tercer empate consecutivo de la Casa Blanca tras los empates por 0-0 y 2-2 ante Rayo Vallecano y Elche, respectivamente. Además, suma apenas una victoria en los últimos 5 partidos, siendo la única por la UEFA Champions League ante Olympiacos de Grecia, donde triunfó 4-3.

De cara a poder recuperar el liderato, Real Madrid estará jugando entre semana por el adelantado de la Jornada 19 de la Primera División de España. Será ante el Athletic Bilbao en condición de visitante en el Estadio San Mamés desde las 12:00 horas (Ciudad de México).

En síntesis

