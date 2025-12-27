En el marco de la Jornada 17 de la edición 2025-26 de la Serie A, Milan y Hellas Verona se cruzan este domingo 28 de diciembre desde las 5:30 horas (Ciudad de México) en el Estadio San Siro de la ciudad de Milán. Ambos equipos necesitan ganar para acercarse a poder cumplir con sus objetivos.
El equipo a cargo de Massimiliano Allegri viene de una dura derrota en el marco de las Semifinales de la Supercopa de Italia 2025-26 ante Napoli por 2-0. El equipo que viste de rojo y negro aplazó su duelo de la liga local, pero no pudo siquiera alcanzar la final del título local.
Del lado del equipo dirigido por Alberto Bertolini, arriba a este cotejo con un buen triunfo por 2-1 de visitante ante Fiorentina. No jugó por la Jornada 16, ya que se aplazó su partido ante Bologna, otro de los participantes de la Supercopa de Italia.
La posible alineación de Milan vs. Hellas Verona
- Mike Maignan
- Fikayo Tomori
- Koni De Winter
- Strahinja Pavlovic
- Davide Bartesaghi.
- Youssouf Fofana
- Luka Modric
- Adrien Rabiot.
- Alexis Saelemaekers
- Christian Pulisic
- Christopher Nkunku
- DT: Massimiliano Allegri
La posible alineación de Hellas Verona vs. Milan
- Lorenzo Montipo
- Unai Núñez
- Victor Nelsson
- Armel Bella Kotchap
- Fallou Cham
- Domagoj Bradarić
- Roberto Gagliardini
- Suat Serdar
- Antoine Bernede
- Giovane
- Gift Emmanuel Orban
- DT: Alberto Bertolini
ver también
Prensa italiana sorprende con la posibilidad de ver a Santiago Giménez en Boca Juniors