En el marco de la Jornada 17 de la edición 2025-26 de la Serie A, Milan y Hellas Verona se cruzan este domingo 28 de diciembre desde las 5:30 horas (Ciudad de México) en el Estadio San Siro de la ciudad de Milán. Ambos equipos necesitan ganar para acercarse a poder cumplir con sus objetivos.

Publicidad

Publicidad

El equipo a cargo de Massimiliano Allegri viene de una dura derrota en el marco de las Semifinales de la Supercopa de Italia 2025-26 ante Napoli por 2-0. El equipo que viste de rojo y negro aplazó su duelo de la liga local, pero no pudo siquiera alcanzar la final del título local.

Del lado del equipo dirigido por Alberto Bertolini, arriba a este cotejo con un buen triunfo por 2-1 de visitante ante Fiorentina. No jugó por la Jornada 16, ya que se aplazó su partido ante Bologna, otro de los participantes de la Supercopa de Italia.

La posible alineación de Milan vs. Hellas Verona

Mike Maignan

Fikayo Tomori

Koni De Winter

Strahinja Pavlovic

Davide Bartesaghi.

Youssouf Fofana

Luka Modric

Adrien Rabiot.

Alexis Saelemaekers

Christian Pulisic

Christopher Nkunku

DT: Massimiliano Allegri

Publicidad

Publicidad

La posible alineación de Hellas Verona vs. Milan

Lorenzo Montipo

Unai Núñez

Victor Nelsson

Armel Bella Kotchap

Fallou Cham

Domagoj Bradarić

Roberto Gagliardini

Suat Serdar

Antoine Bernede

Giovane

Gift Emmanuel Orban

DT: Alberto Bertolini