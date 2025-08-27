Por la segunda ronda de la EFL Cup 2025, el Manchester United se está midiendo ante el Grimsby Town, equipo de la cuarta división de Inglaterra, y el resultado parcial sorprende a todos. Al descanso, los Red Devils caen por 2-0 y vuelven a mostrar una versión muy preocupante en el inicio de la temporada.

El equipo dirigido por Rubén Amorim atraviesa un momento delicado y este nuevo tropiezo ante un rival de mucho menor nivel estaría siendo otro papelón para el club de Old Trafford. Encima, el arquero André Onana volvió a quedar en el centro de las críticas tras un error grosero que derivó en el gol rival.

Los Diablos Rojos esperaban tener una temporada mucho mejor que la anterior pero lo cierto es que los resultados hasta el momento no han sido los esperados. En la Premier League sumaron tan solo un punto sobre los seis disputados y ahora están siendo eliminados de la copa.

Los de Amorim tienen 45 minutos más para dar vuelta la historia, aunque si siguen mostrando este nivel difícilmente puedan. Mientras tanto, el Grimsby está haciendo historia, dejando al equipo muy bien parado ante uno de los grandes de Inglaterra.

Onana y un paso complicado por el United

El arquero camerunés nunca ha podido mostrar su mejor versión desde que está en el United, no es la primera vez que comete uno de estos errores infantiles que lo ponen en el centro de las burlas en redes sociales y tarde o temprano perderá su lugar en caso de no mejorar.