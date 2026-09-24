Dónde ver EN VIVO Noruega vs. Dinamarca por la Nations League 2026-27: canales de TV y streaming

Noruega y Dinamarca se enfrentan en el comienzo de la Nations League 26-27. La información de cómo ver el partido en México y otros países.

Noruega y Dinamarca se enfrentan este jueves 24 de septiembre por el partido correspondiente a la fase de grupos de la UEFA Nations League. El encuentro se lleva a cabo en el Ullevaal Stadion de Oslo y comienza a partir de las 12:45hs (Ciudad de México).

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Este duelo escandinavo es clave para las aspiraciones de ambas selecciones en el torneo continental, donde sumar de a tres resulta vital para pelear los primeros lugares del grupo. Noruega busca hacer valer la localía en Oslo, mientras que Dinamarca intentará imponer su jerarquía como visitante.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Noruega y Dinamarca de este jueves 24 de septiembre por la UEFA Nations League se puede ver en México a través de Sky Sports en la televisión de paga y mediante la plataforma sky+ (e izzi GO) en streaming online.

México: Sky Sports y sky+ / izzi

Sky Sports y sky+ / izzi Centroamérica: Sky Sports y Disney+ Premium

Sky Sports y Disney+ Premium Sudamérica: ESPN 2 y Disney+ Premium

ESPN 2 y Disney+ Premium Estados Unidos: ViX, Fubo y Fox Sports / Tubi

ViX, Fubo y Fox Sports / Tubi España: DAZN y Movistar+

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del local, la selección de Noruega buscará continuar con su gran ritmo futbolístico. Guiados por la potencia goleadora de Erling Haaland y la creatividad de Martin Ødegaard en la mitad de la cancha, el conjunto nórdico consiguió llegar a los cuartos de final de un mundial por primera vez en su historia en 2026, y con este envión anímico estará en búsqueda de su primer título oficial con la Nations League.

Por su parte, Dinamarca se enfrenta a un proceso de reconstrucción. La escuadra danesa falló en conseguir la clasificación al Mundial 2026 al caer en los playoffs contra República Checa, y ahora con jóvenes estrellas como Rasmus Hojlund y Patrick Dorgu integrándose al equipo, buscará conseguir nuevamente su estatus como una selección sólida en Europa.

En síntesis

Noruega vs. Dinamarca se jugará el 24 de septiembre en el Ullevaal Stadion.

se jugará el 24 de septiembre en el Ullevaal Stadion. 12:45 hs es el horario de inicio del partido para la Ciudad de México.

del partido para la Ciudad de México. Sky Sports y sky+ transmitirán el juego de la Nations League en México.