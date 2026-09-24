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UEFA NATIONS LEAGUE

Dónde ver EN VIVO Noruega vs. Dinamarca por la Nations League 2026-27: canales de TV y streaming

Noruega y Dinamarca se enfrentan en el comienzo de la Nations League 26-27. La información de cómo ver el partido en México y otros países.

Noruega y Dinamarca se enfrentan por la Nations League.
© Imagen propiaNoruega y Dinamarca se enfrentan por la Nations League.

Noruega y Dinamarca se enfrentan este jueves 24 de septiembre por el partido correspondiente a la fase de grupos de la UEFA Nations League. El encuentro se lleva a cabo en el Ullevaal Stadion de Oslo y comienza a partir de las 12:45hs (Ciudad de México).

Este duelo escandinavo es clave para las aspiraciones de ambas selecciones en el torneo continental, donde sumar de a tres resulta vital para pelear los primeros lugares del grupo. Noruega busca hacer valer la localía en Oslo, mientras que Dinamarca intentará imponer su jerarquía como visitante.

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¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Noruega y Dinamarca de este jueves 24 de septiembre por la UEFA Nations League se puede ver en México a través de Sky Sports en la televisión de paga y mediante la plataforma sky+ (e izzi GO) en streaming online.

  • México: Sky Sports y sky+ / izzi
  • Centroamérica: Sky Sports y Disney+ Premium
  • Sudamérica: ESPN 2 y Disney+ Premium
  • Estados Unidos: ViX, Fubo y Fox Sports / Tubi
  • España: DAZN y Movistar+
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¿Dónde y en qué estadio juegan Noruega vs. Dinamarca por la Nations League 2026-27?

La actualidad de ambos equipos

Por el lado del local, la selección de Noruega buscará continuar con su gran ritmo futbolístico. Guiados por la potencia goleadora de Erling Haaland y la creatividad de Martin Ødegaard en la mitad de la cancha, el conjunto nórdico consiguió llegar a los cuartos de final de un mundial por primera vez en su historia en 2026, y con este envión anímico estará en búsqueda de su primer título oficial con la Nations League.

Por su parte, Dinamarca se enfrenta a un proceso de reconstrucción. La escuadra danesa falló en conseguir la clasificación al Mundial 2026 al caer en los playoffs contra República Checa, y ahora con jóvenes estrellas como Rasmus Hojlund y Patrick Dorgu integrándose al equipo, buscará conseguir nuevamente su estatus como una selección sólida en Europa.

En síntesis

  • Noruega vs. Dinamarca se jugará el 24 de septiembre en el Ullevaal Stadion.
  • 12:45 hs es el horario de inicio del partido para la Ciudad de México.
  • Sky Sports y sky+ transmitirán el juego de la Nations League en México.
Dante Gonzalez
Dante Gonzalez
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