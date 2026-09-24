Dónde y en qué estadio juegan Países Bajos vs. Alemania por la Nations League 2026-27

Países Bajos y Alemania se enfrentan por la primera jornada de la Nations League 2026-27. El partido tendrá lugar en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam y comenzará a las 12:45 horas de la CDMX.

Países Bajos y Alemania se enfrentarán por la primera jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League 2026-27. El encuentro está programado para las 12:45 horas de la Ciudad de México y tendrá como escenario uno de los estadios más importantes del futbol europeo.

Publicidad

Ambas selecciones llegan con la intención de iniciar una nueva etapa después de un Mundial que dejó resultados muy por debajo de las expectativas. Tanto neerlandeses como alemanes decidieron apostar por proyectos diferentes para intentar recuperar protagonismo y volver a competir al máximo nivel internacional.

En el caso de Países Bajos, el elegido para encabezar esta nueva etapa es Xavi Hernández, quien asumió el desafío de conducir a una selección con una importante generación de futbolistas. Alemania, por su parte, puso su proyecto en manos de Jürgen Klopp, uno de los entrenadores más reconocidos del futbol europeo.

¿En qué estadio juegan Países Bajos vs. Alemania?

El partido se disputará en el Johan Cruyff Arena, ubicado en Ámsterdam, Países Bajos. Se trata del estadio que habitualmente utiliza el Ajax como local y que también recibe buena parte de los encuentros de la selección neerlandesa en fecha FIFA.

Publicidad

El recinto abrió sus puertas en 1996 y originalmente fue conocido como Amsterdam Arena. En 2018 adoptó el nombre de Johan Cruyff, en homenaje a una de las máximas figuras de la historia del futbol de los Países Bajos.

Una de sus principales características es su techo retráctil, una estructura que permite cerrar o abrir la cubierta del estadio dependiendo de las condiciones del evento. Además del futbol, el escenario ha sido utilizado para grandes conciertos y diferentes acontecimientos deportivos.

El Johan Cruyff Arena tiene una capacidad cercana a los 55.000 espectadores para partidos de fútbol y cuenta con la máxima categoría de estadios establecida por la UEFA. A lo largo de su historia también fue sede de encuentros de grandes competiciones internacionales, entre ellas la Eurocopa 2000 y la Eurocopa 2020.

Publicidad

En sintesis