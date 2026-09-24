¿Por qué no juega Frenkie de Jong en Países Bajos vs Alemania por la Nations League 2026-27?

Países Bajos comienza su campaña en la UEFA Nations League 2026-27 contra Alemania, pero no podrá contar con su estrella Frenkie de Jong.

La UEFA Nations League 2026-27 dará inicio este jueves 24 de septiembre, teniendo el choque entre Países Bajos y Alemania como uno de los platillos principales de la cartelera internacional. Mientras la afición local mantiene la ilusión de asegurar los tres puntos en el Johan Cruyff Arena, uno de los detalles más destacados en la previa del cotejo es la ausencia de Frenkie de Jong dentro de la convocatoria de la Naranja Mecánica.

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El motivo por el que no juega Frenkie de Jong en Países Bajos vs. Alemania

Frenkie de Jong no estará disponible para el compromiso frente al cuadro germano, quedando fuera tanto del terreno de juego como de la banca de suplentes. El mediocampista estelar del seleccionado neerlandés continúa en proceso de rehabilitación por su más reciente lesión, motivo por el cual Xavi Hernández prescindió de sus servicios para su debut al frente del banquillo nacional.

Previo a la Copa del Mundo 2026, De Jong sufrió una afección en la rodilla derecha durante una práctica; no obstante, dicha molestia no le impidió disputar el certamen internacional con Países Bajos, donde vio acción en todos los encuentros. A pesar de ello, evaluaciones médicas posteriores con el FC Barcelona confirmaron el 23 de julio una rotura del ligamento lateral interno.

En la actualidad, el futbolista se encuentra bajo un tratamiento conservador bajo la supervisión del cuadro blaugrana. De acuerdo con información de la Cadena SER, el centrocampista ya realiza trabajos con balón en cancha y se prevé que pueda reincorporarse a las prácticas grupales en un lapso de dos a tres semanas hacia mediados de octubre.

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Frenkie de Jong contra Suecia en el Mundial 2026. (Lars Baron/Getty Images)

Representando una ausencia sensible para la medular de la Oranje, Xavi estará obligado a estructurar un nuevo mediocampo. Se perfila que su alineación estelar contra Alemania, fiel al sello táctico exhibido en su etapa con el Barcelona, se ordene bajo un dibujo 4-3-3 con la presencia de Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders y Joey Veerman en el sector central.

En síntesis

Frenkie de Jong no jugará por una rotura del ligamento lateral interno.

por una rotura del ligamento lateral interno. 24 de septiembre : debut de Xavi Hernández como técnico de Países Bajos.

: debut de Xavi Hernández como técnico de Países Bajos. FC Barcelona prevé su regreso a los entrenamientos a mediados de octubre.