¿Por qué no juega Florian Wirtz en Países Bajos vs. Alemania por la Nations League 2026-27?

Conoce el motivo de la ausencia del crack del Liverpool que es cuestionado por su bajo rendimiento.

El estreno de Alemania en la UEFA Nations League 2026-27 llegó acompañado de un dilema táctico que llamó de inmediato la atención del público internacional. La Mannschaft se mide en condición de visitante frente a Países Bajos en la primera jornada del certamen continental, pero las miradas se concentraron en la ausencia estelar Florian Wirtz.

Publicidad

El motivo por el que no juega Florian Wirtz en Alemania vs. Países Bajos

La explicación principal radica en la propuesta futbolística y las prioridades marcadas por Jürgen Klopp al frente del seleccionado teutón. En el esquema ideado por el entrenador, el rol de generador principal de juego quedó en manos de Jamal Musiala, desplazando a Wirtz de la alineación estelar e incluso dejándolo al margen del banco de suplentes para este primer compromiso.

La decisión del DT no pasa desapercibida en el ambiente futbolístico, ya que llega en medio de una ola de especulaciones respecto al presente del atacante en el ámbito de clubes. Los bajos rendimientos mostrados en sus últimas presentaciones con el Liverpool encendieron las alarmas en Inglaterra, disparando fuertes rumores sobre una posible salida de Anfield en los próximos mercados de pases.

Jamal Musiala le ganó la competencia a Florian Wirtz. (GETTY IMAGES)

Publicidad

Con el balón en marcha sobre suelo neerlandés, Alemania buscará dar un golpe de autoridad en el inicio del torneo confinando toda la creación a la magia de Musiala. Mientras tanto, Wirtz deberá apretar los dientes desde afuera para reencontrarse con su mejor versión futbolística y recuperar el terreno perdido tanto en su club como con la playera nacional.

En síntesis