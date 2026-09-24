¿Por qué no juega Manuel Neuer en Países Bajos vs. Alemania por la Nations League 2026-27?

Países Bajos y Alemania se enfrentan este jueves en el Johan Cruyff Arena. El motivo de la ausencia de Manuel Neuer.

Este jueves 24 de septiembre comienza a disputarse la Nations League 2026-27 y uno de los partidos más interesantes lo disputan Países Bajos y Alemania. Este encuentro se lleva a cabo en el Johan Cruyff Arena y empieza a las 12:45hs (CDMX).

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Muchas selecciones comienzan nuevos ciclos luego del Mundial 2026 y este es el caso tanto de Países Bajos como de Alemania. En los teutones hace su debut Jürgen Klopp con un proyecto renovado y sin la presencia de algunos referentes, principalmente la de Manuel Neuer.

Manuel Neuer decidió retirarse oficialmente de Alemania después de la eliminación de la Mannschaft en los 16vos de final ante Paraguay en la Copa del Mundo.

El portero del Bayern Múnich ya se había retirado de su selección nacional luego de la Eurocopa 2024, pero revirtió su decisión en la previa a la Copa del Mundo. No obstante, ahora sí la determinación de Manuel Neuer es definitiva y no volverá a representar a su país.