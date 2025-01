En una instancia de la FA Cup donde habitualmente el club poderoso se enfrenta a un equipo de menor categoría, uno de los sorprendentes cruces que quedaron emparejados en la Ronda 3 del certamen es el que protagonizarán Arsenal y Manchester United, este domingo con sede en la casa de los ‘Gunners’.

Con dispares presentes en la Premier League, los equipos de Mikel Arteta y Ruben Amorim respectivamente se medirán en el marco de un enfrentamiento de carácter eliminatorio, que nada tiene que ver con un cruce de liga. Para ambos será su debut en esta edición, pues no tuvieron que disputar las dos fases previas.

Para este encuentro que definirá un boleto a la siguiente instancia, Arsenal cuenta con una sensible baja y no podrá utilizar a una de sus figuras y quizás su principal estrella: el joven extremo británico Bukayo Saka, que no estará ni siquiera entre las alternativas del banco de suplentes para recibir a los ‘Red Devils’.

La ausencia del delantero tiene que ver con que se encuentra en etapa de recuperación de una lesión en el isquiotibial, sufrida a finales del año pasado en un juego ante el Palace. Luego de ese percance físico, fue intervenido quirúrgicamente para posteriormente iniciar los trabajos correspondientes para volver a las canchas.

El apoyo de los aficionados para Bukayo tras su lesión [Foto: Getty]

Con la pérdida de Bukayo Saka de cara a este compromiso, su lugar no estaría ocupado por otro atacante sino que su sustituto sería Mikel Merino, dado que el entrenador del equipo de Londres cambiaría el esquema y agregaría un mediocampista más para darle más solidez al mediocampo ante un rival fuerte en ese aspecto.

En este escenario, la alineación que iniciará el encuentro en el Arsenal de Mikel Arteta formará de la siguiente manera: David Raya; Jurrien Timber, Gabriel Saliba, Jacub Kiwior, Myles Lewis-Skelly; Martin Odegaard, Jorginho, Mikel Merino; Kai Havertz, Gabriel Jesús y Gabriel Martinelli.