¿Por qué no juegan Cuti Romero, Enzo Fernández y Julián Álvarez en Ecuador vs. Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas?

La Albiceleste afrontará su último partido en el certamen con importantes ausencias en su once titular. Los detalles.

Argentina jugará ante Ecuador en Guayaquil a partir de las 17:00 horas del centro de México.
La Selección Argentina cerrará este martes 9 de septiembre su participación en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. Luego de arrasar en el certamen con 38 puntos en 17 partidos y asegurarse el primer puesto, el conjunto albiceleste visitará a Ecuador a partir de las 17:00 horas (CDMX) en el Estadio Monumental de Guayaquil.

Para este encuentro, el campeón del mundo en Qatar contará con importantes bajas. Entre ellas se encuentran las de Cristian Romero, Enzo Fernández y Julián Álvarez, quienes por distintos motivos no formarán parte del once inicial.

Por un lado, el zaguero central de 27 años vio la amarilla en la victoria por 3-0 ante Venezuela y deberá saltearse un partido por acumulación de tarjetas. Mientras tanto, el mediocentro de 24 no fue convocado por Lionel Scaloni para la doble fecha de septiembre producto de su suspensión por dos partidos al ser expulsado ante Colombia en junio pasado.

En tanto, quien sí está entre los convocados para enfrentar a Ecuador es el delantero de 25 años. Su ausencia en el equipo titular obedece a una decisión técnica, ya que se encontrará en la banca de relevos a la espera de ingresar en algún momento del partido si su entrenador así lo cree conveniente.

Cabe destacar que, junto a estas ausencias, también se destaca la de Lionel Messi. El capitán de la Albiceleste, que anotó dos goles ante la Vinotinto, anunció días atrás que no viajaría a Ecuador para regresar a Estados Unidos y preservar su físico pensando en los desafíos que deberá afrontar con Inter Miami.

