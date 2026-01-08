Arsenal y Liverpool se enfrentan este jueves 8 de enero en uno de los grandes partidos de la temporada en la Premier League 2025-26. El encuentro, correspondiente a la Jornada 21 del torneo, se lleva a cabo en el Estadio Emirates a las 14:00hs (CDMX).

Liverpool es el vigente campeón de la Premier League, pero su reinado debería acabar en los próximos meses y el Arsenal es el principal equipo a coronarse. Con respecto a este duelo, Arne Slot no podrá contar con Mohamed Salah y Hugo Ekitiké.

Mohamed Salah no está presente en el partido de este jueves ante el Arsenal debido a que el egipcio está disputando la Copa África con su país. El futbolista del Liverpool jugará este sábado los cuartos de final de dicho torneo frente a Costa de Marfil.

Por el lado del francés, Hugo Ekitiké ya se perdió el juego anterior frente a Fulham por un problema físico y el delantero no se ha recuperado a tiempo para estar presente en la alineación titular. A estas dos bajas se le suma la de Alexander Isak, otro refuerzo que no podrá jugar por muchos meses.

El Liverpool acumula dos partidos sin ganar y se encuentra en un momento irregular, al punto de que el futuro de Arne Slot en la institución genera incertidumbre. Y ahora los Reds se enfrentan con el Arsenal, el líder en solitario de la Premier League.

En síntesis

Mohamed Salah es baja por disputar los cuartos de final de la Copa África.

Hugo Ekitiké iniciará como suplente tras no recuperarse totalmente de un problema físico.

El partido se disputa este 8 de enero a las 14:00hs (CDMX) en el Emirates.