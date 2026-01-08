Es tendencia:
¿Por qué no juegan Mohamed Salah y Hugo Ekitiké en Arsenal vs. Liverpool por la Premier League 2025-26?

Arsenal y Liverpool se enfrentan este jueves 8 de enero en uno de los grandes partidos de la temporada en la Premier League 2025-26. El encuentro, correspondiente a la Jornada 21 del torneo, se lleva a cabo en el Estadio Emirates a las 14:00hs (CDMX).

Liverpool es el vigente campeón de la Premier League, pero su reinado debería acabar en los próximos meses y el Arsenal es el principal equipo a coronarse. Con respecto a este duelo, Arne Slot no podrá contar con Mohamed Salah y Hugo Ekitiké.

Mohamed Salah no está presente en el partido de este jueves ante el Arsenal debido a que el egipcio está disputando la Copa África con su país. El futbolista del Liverpool jugará este sábado los cuartos de final de dicho torneo frente a Costa de Marfil.

Por el lado del francés, Hugo Ekitiké ya se perdió el juego anterior frente a Fulham por un problema físico y el delantero no se ha recuperado a tiempo para estar presente en la alineación titular. A estas dos bajas se le suma la de Alexander Isak, otro refuerzo que no podrá jugar por muchos meses.

El Liverpool acumula dos partidos sin ganar y se encuentra en un momento irregular, al punto de que el futuro de Arne Slot en la institución genera incertidumbre. Y ahora los Reds se enfrentan con el Arsenal, el líder en solitario de la Premier League.

En síntesis

  • Mohamed Salah es baja por disputar los cuartos de final de la Copa África.
  • Hugo Ekitiké iniciará como suplente tras no recuperarse totalmente de un problema físico.
  • El partido se disputa este 8 de enero a las 14:00hs (CDMX) en el Emirates.
