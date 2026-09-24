¿Por qué no juega Jamal Musiala en Países Bajos vs. Alemania por la Nations Leagues 2026-27?

La figura del Bayern Múnich no será de la partida en el encuentro más atractivo del día.

Jamal Musiala era la gran figura esperada en el once titular de Alemania para encarar el choque frente a Países Bajos en el debut de la UEFA Nations League 2026-27. El talentoso atacante del Bayern Múnich perfilaba como el eje creativo del equipo en esta jornada inaugural, pero una situación de última hora lo marginó del compromiso internacional.

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El motivo por el que Jamal Musiala no juega en Alemania vs. Países Bajos

La razón de su ausencia absoluta en el campo de juego ocurrió minutos antes del pitazo inicial. El joven talentoso sufrió un infortunio físico durante la entrada en calor sobre el césped, donde sintió una molestia muscular que le impidió vestirse de corto y obligó al cuerpo técnico a modificar los planes de manera drástica.

Ante este imponderable al borde del terreno, la conducción técnica teutona movió fichas de urgencia para reestructurar la alineación inicial. El encargado de saltar al campo en su reemplazo fue Nadiem Amiri, quien tomó la responsabilidad de ocupar la posición de volante ofensivo para hacerle frente al conjunto neerlandés.

Nadiem Amiri fue elegido para reemplazar a Jamal Musiala. (GETTY IMAGES)

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El estado del mediapunta encendió las alarmas tanto en la selección nacional como en su club. En las próximas horas, los médicos de la delegación alemana le realizarán estudios de rigor para determinar el alcance exacto de la dolencia y precisar el tiempo que permanecerá fuera de la actividad oficial.

En síntesis