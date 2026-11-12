¿Por qué no juega Lamine Yamal en República Checa vs. España por la Nations League 2026-27?

El joven futbolista español, es baja para el duelo ante República Checa por la quinta jornada de la fase de grupos de la Nations League.

Desde las 13:45 horas de la Ciudad de México, España visitará a República Checa por la quinta jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League 2026-27, en uno de los encuentros más atractivos de este jueves 12 de noviembre.

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El seleccionado español llega en un gran momento. Después de consagrarse campeón del mundo, el equipo dirigido por Luis de la Fuente ganó sus primeros cuatro partidos en la competición internacional y buscará mantener su rendimiento perfecto para consolidarse en lo más alto de su grupo.

República Checa, por su parte, todavía no conoce la victoria en lo que va del torneo y espera dar el batacazo frente a su afición. Sin embargo, tendrá una tarea muy complicada, ya que enfrente estará uno de los seleccionados más poderosos del planeta.

Para este compromiso, España no podrá contar con una de sus principales figuras: Lamine Yamal será baja y no estará presente en el encuentro frente al conjunto checo.

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Yamal tiene problemas en su rodilla

El delantero del Barcelona terminó el partido frente al Atlético de Madrid, disputado el pasado domingo 8 de noviembre, con molestias en su rodilla derecha.

El próximo objetivo de España será el enfrentamiento ante Inglaterra, correspondiente a la sexta jornada de la Nations League. Ese encuentro aparece como la fecha prevista para el regreso de Lamine Yamal, aunque su participación dependerá de cómo responda físicamente durante los próximos entrenamientos.

En sintesis

Lamine Yamal será baja en España frente a República Checa por molestias en la rodilla.

será baja en España frente a República Checa por molestias en la rodilla. España visita a República Checa este jueves 12 de noviembre a las 13:45 de México.

este jueves 12 de noviembre a las 13:45 de México. Luis de la Fuente suma cuatro victorias consecutivas con España en la UEFA Nations League.