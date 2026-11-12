¿Qué partidos se juegan HOY jueves 12 de noviembre por la Nations League 2026-27?

La fecha FIFA vuelve con una nueva jornada de la UEFA Nations League 2026-27. Italia vs. Francia, Inglaterra vs. Croacia y España vs. República Checa, los duelos más destacados de este jueves 12 de noviembre.

Después de un mes, vuelve la actividad de las selecciones nacionales con una nueva fecha FIFA. Los futbolistas dejaron momentáneamente sus clubes y se presentaron con sus respectivos seleccionados para afrontar una nueva jornada internacional, en un momento particular de la temporada: algunas ligas atraviesan su tramo final, mientras que otras se encuentran en plena mitad del calendario.

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En esta ocasión, no habrá grandes amistosos internacionales como protagonistas de la jornada. La atención estará puesta en la UEFA Nations League 2026-27, que tendrá varios enfrentamientos entre algunas de las selecciones más importantes del fútbol europeo.

El calendario de este jueves presenta cruces muy atractivos. Entre ellos sobresalen Inglaterra vs. Croacia y República Checa vs. España, dos partidos que prometen emociones y que pondrán a prueba a equipos con aspiraciones importantes en el certamen.

Sin embargo, el encuentro que se roba todas las miradas será Italia vs. Francia. Dos potencias históricas del fútbol mundial volverán a cruzarse en un duelo que siempre genera expectativa por la calidad de sus futbolistas y la rivalidad que existe entre ambas selecciones.

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Todos los partidos de HOY jueves 12 de noviembre: horarios en México

La quinta jornada de la fase de liga tendrá ocho encuentros correspondientes a distintas categorías de la competición. Estos son todos los partidos programados para este jueves, con los horarios adaptados al tiempo del centro de México:

Partido Horario (México) Turquía vs. Bélgica 11:00 Armenia vs. Chipre 11:00 Inglaterra vs. Croacia 13:45 República Checa vs. España 13:45 Italia vs. Francia 13:45 San Marino vs. Bielorrusia 13:45 Albania vs. Finlandia 13:45 Montenegro vs. Letonia 13:45

La programación corresponde a la quinta jornada de la fase de liga de la UEFA Nations League 2026-27.

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