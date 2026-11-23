Lamine Yamal no participará de la Champions League, aunque el Barcelona informó que la lesión no es de gravedad.

Barcelona le ganó por 3-2 a Villarreal este domingo en un partido que tuvo que trabajar mucho para llevarse los 3 puntos. El equipo de Hansi Flick empezó perdiendo 0-2 y tuvo que remontarlo para mantenerse como el único líder de LaLiga.

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Ahora el conjunto culé se enfoca en lo que será un nuevo partido por la fase de liga de la Champions League, en este caso frente al desconocido Sabah FK de Azerbaiyán. En la previa a este juego el Barcelona informó que Lamine Yamal no forma parte de la convocatoria por lesión.

“El jugador del primer equipo Lamine Yamal presenta unas leves molestias en el tobillo derecho. Por precaución, será baja para el partido contra el Sabah y estará disponible para el encuentro del próximo domingo contra el Deportivo”, detalló el club en un comunicado.

Lamine Yamal en el juego ante Vilarreal de este domingo (Getty Images)

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Como explica en el comunicado, la lesión de Lamine Yamal no es nada grave y, además, el Barcelona no debería tener problemas para llevarse el triunfo contra Sabah FK sin su jugador estrella. Al conjunto culé luego se le viene una seguidilla de varios partidos con duelos ante Atlético de Madrid y Manchester City, por ejemplo.

La temporada de Lamine Yamal

Las lesiones lo han complicado al Barcelona la temporada pasada y en el equipo culé quieren evitar a toda costa que esto vuelva a ocurrir, más si se trata de Lamine Yamal. El español ha disputado 17 encuentros en la presente campaña, en la que ha convertido 13 goles y ha dado 13 asistencias.

En síntesis

Lamine Yamal es baja ante Sabah FK por molestias en el tobillo derecho .

es baja ante por molestias en el . Barcelona comunicó que el delantero estará disponible el próximo domingo frente al Deportivo .

comunicó que el delantero estará disponible el frente al . Lamine Yamal registra 13 goles y 13 asistencias en 17 partidos esta campaña.