Este miércoles 25 de noviembre de 2026 continúa la actividad de la Jornada 5 de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27 con un compromiso inédito en territorio asiático. El Sabah FK recibe en la cancha del Estadio Olímpico de Bakú al FC Barcelona a partir de las 11:45 hs (tiempo del centro de México), en el primer enfrentamiento oficial en la historia entre ambos clubes.
El conjunto local, dirigido por Valdas Dambrauskas, llega ubicado en el trigésimo primer puesto de la clasificación europea con 3 unidades tras caer 4-1 frente a Viking en su última salida continental. Sin embargo, el campeón de Azerbaiyán tomó un respiro anímico el pasado fin de semana tras golear 5-1 al Sumqayit en la liga doméstica. Para este desafío, el cuadro azerbaiyano no podrá contar con el defensor Aden McCarthy, quien debe cumplir un partido de suspensión tras ser expulsado en la jornada anterior.
Por su parte, el Barcelona arriba a Bakú instalado en la quinta posición de la tabla general con 9 puntos y atraviesa un gran momento tras remontar para vencer 3-2 al Villarreal en LaLiga. La principal novedad en la escuadra conducida por Hansi Flick pasa por la ausencia de Lamine Yamal, quien se queda fuera de la convocatoria por precaución debido a unas molestias leves en el tobillo derecho, sumándose a la baja del central Andreas Christensen.
La alineación de Sabah
- Stas Pokatilov
- Akim Zedadka
- Steve Solvet
- Rahman Dashdamirov
- Tymoteusz Puchacz
- Umarali Rakhmonaliev
- Ivan Lepinjica
- Christian Nwachukwu
- Abdulakh Khaibulaev
- Veljko Simić
- Mickaël Mbina
La alineación de Barcelona
- Joan García
- Jules Koundé
- Pau Cubarsí
- Gerard Martín
- João Cancelo
- Gavi
- Pedri
- Raphinha
- Fermín López
- Anthony Gordon
- Gabriel Jesus
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En sintesis
- Sabah FK y FC Barcelona se enfrentan este miércoles 25 de noviembre por Champions League.
- Lamine Yamal y Andreas Christensen son bajas en el equipo dirigido por Hansi Flick.
- Barcelona marcha quinto con 9 puntos y visita al Sabah FK (3) en Bakú.