Todo lo que necesitas saber sobre el inédito cruce entre el conjunto azerbaiyano y el cuadro azulgrana en Bakú: presente de ambos clubes, bajas por lesión y suspensión, horario para México y cómo formarían en el Estadio Olímpico de Bakú.

Este miércoles 25 de noviembre de 2026 continúa la actividad de la Jornada 5 de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27 con un compromiso inédito en territorio asiático. El Sabah FK recibe en la cancha del Estadio Olímpico de Bakú al FC Barcelona a partir de las 11:45 hs (tiempo del centro de México), en el primer enfrentamiento oficial en la historia entre ambos clubes.

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El conjunto local, dirigido por Valdas Dambrauskas, llega ubicado en el trigésimo primer puesto de la clasificación europea con 3 unidades tras caer 4-1 frente a Viking en su última salida continental. Sin embargo, el campeón de Azerbaiyán tomó un respiro anímico el pasado fin de semana tras golear 5-1 al Sumqayit en la liga doméstica. Para este desafío, el cuadro azerbaiyano no podrá contar con el defensor Aden McCarthy, quien debe cumplir un partido de suspensión tras ser expulsado en la jornada anterior.

Por su parte, el Barcelona arriba a Bakú instalado en la quinta posición de la tabla general con 9 puntos y atraviesa un gran momento tras remontar para vencer 3-2 al Villarreal en LaLiga. La principal novedad en la escuadra conducida por Hansi Flick pasa por la ausencia de Lamine Yamal, quien se queda fuera de la convocatoria por precaución debido a unas molestias leves en el tobillo derecho, sumándose a la baja del central Andreas Christensen.

La alineación de Sabah

Stas Pokatilov

Akim Zedadka

Steve Solvet

Rahman Dashdamirov

Tymoteusz Puchacz

Umarali Rakhmonaliev

Ivan Lepinjica

Christian Nwachukwu

Abdulakh Khaibulaev

Veljko Simić

Mickaël Mbina

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La alineación de Barcelona

Joan García

Jules Koundé

Pau Cubarsí

Gerard Martín

João Cancelo

Gavi

Pedri

Raphinha

Fermín López

Anthony Gordon

Gabriel Jesus

En sintesis