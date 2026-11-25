Barcelona tendrá una ausencia importante para visitar al Sabah por la quinta jornada de la Champions League 2026-27. Lamine Yamal no estará disponible para Hansi Flick debido a unas molestias en el tobillo derecho y se perderá el compromiso por precaución.

Desde las 11:45 horas de la CDMX de este miércoles 25 de noviembre, Barcelona visitará al Sabah de Azerbaiyán por la quinta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27. El equipo dirigido por Hansi Flick llega como favorito y buscará conseguir su cuarta victoria en el certamen para escalar posiciones en la clasificación y dejar en claro que es uno de los candidatos a quedarse con el título esta temporada.

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Por su parte, el conjunto local intentará aprovechar la oportunidad de jugar ante uno de los grandes equipos del futbol europeo para dar el batacazo y conseguir su segundo triunfo en la competencia. Sin embargo, el desafío no será sencillo, ya que tendrá enfrente a un Barcelona que necesita sumar de a tres para mantenerse entre los primeros puestos de la tabla.

Para este compromiso, el entrenador alemán tendrá una ausencia importante en su formación titular. Se trata de Lamine Yamal, una de las principales figuras del conjunto blaugrana, que no viajó a Azerbaiyán y quedó descartado para el encuentro de este miércoles.

¿Qué lesión tiene Lamine Yamal y cuándo volverá a jugar con Barcelona?

De acuerdo con el comunicado médico publicado por Barcelona, Lamine Yamal presenta leves molestias en el tobillo derecho, motivo por el cual el cuerpo técnico decidió no incluirlo en la convocatoria para enfrentar al Sabah. El extremo español terminó el último partido ante Villarreal con algunas molestias, aunque pudo completar los 90 minutos en la victoria por 3-2 del conjunto catalán.

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La buena noticia para Barcelona es que el club informó que espera contar nuevamente con Lamine Yamal para el próximo domingo, cuando visite al Deportivo por LaLiga. Por lo tanto, no se trata de una lesión de gravedad, sino de una molestia que requiere cuidados y descanso antes de regresar a la actividad.

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