Este domingo 14 de septiembre se disputa un nuevo derbi entre Manchester City y Manchester United. El partido, correspondiente a la cuarta jornada de la Premier League, comienza a las 09:30hs (CDMX) y se puede decir que es un duelo entre necesitados.

En los últimos años solía ser un partido entre dos favoritos al título, pero la actualidad de ambos equipos es irregular. No obstante, el presente del Manchester United es más sensible que el de su rival y además Ruben Amorim hoy no podrá contar con Matheus Cunha.

El delantero brasileño es uno de los flamantes refuerzos del Manchester United en el mercado pasado. Matheus Cunha llegó procedente del Wolverhampton y ha tenido un buen comienzo de temporada, a pesar de que su equipo no lo ha acompañado demasiado.

¿Por qué no juega Matheus Cunha?

Matheus Cunha no está presente en el derbi de Manchester porque se lesionó en el último partido de los Red Devils frente al Burnley. El delantero brasileño sufrió una lesión muscular en los isquiotibiales y por eso tampoco fue convocado para la Fecha FIFA.

El fichaje del Manchester United hizo lo posible durante la Fecha FIFA para recuperarse y jugar frente al Manchester City. Sin embargo, Ruben Amorim confirmó que no está disponible aunque Matheus Cunha debería volver en los próximos días.