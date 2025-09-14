Es tendencia:
Las alineaciones de Manchester City vs. Manchester United por la Jornada 4 de la Premier League 2025-26

Manchester City y Manchester United se enfrentan en el derbi de la ciudad. Conoce los titulares de ambos equipos.

Por Patricio Hechem

Manchester City y Manchester United se enfrentan por la Premier League
© Getty ImagesManchester City y Manchester United se enfrentan por la Premier League

Este domingo 14 de septiembre se enfrentan Manchester City y Manchester United en lo que será una nueva edición del derbi de la ciudad. Ambos equipos disputan este partido por la cuarta jornada de la Premier League y el encuentro comienza a las 09:30hs (CDMX).

Por el lado del equipo de Pep Guardiola, el Manchester City viene de perder por 2-1 con el Brighton y acumula dos derrotas consecutivas en la Premier League tras la caída con Tottenham. El conjunto citizen no comenzó la temporada como la esperaba.

Con respecto a la visita, el Manchester United también se encuentra en un mal momento. El conjunto de Ruben Amorim le ganó por 3-2 al Burnley en la jornada pasada, pero solo suma 4 puntos de 9 en la Premier League y buscará derrotar a su máximo rival en el Estadio Etihad.

La alineación de Manchester City

  • Gianluiggi Donnarumma
  • Abdukodir Khusanov
  • Rúben Días
  • Josko Gvardiol
  • Nico O’Reilly
  • Rodri
  • Bernardo Silva
  • Tijjani Reijnders
  • Phil Foden
  • Jeremy Doku
  • Erling Haaland

La alineación de Manchester United

  • Altay Bayindir
  • Leni Yoro
  • Matthijs De Ligt
  • Luke Shaw
  • Diogo Dalot
  • Noussair Mazraoui
  • Manuel Ugarte
  • Bruno Fernandes
  • Patrick Dorgu
  • Bryan Mbeumo
  • Amad Diallo
  • Benjamin Sesko
