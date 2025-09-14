Este domingo 14 de septiembre se enfrentan Manchester City y Manchester United en lo que será una nueva edición del derbi de la ciudad. Ambos equipos disputan este partido por la cuarta jornada de la Premier League y el encuentro comienza a las 09:30hs (CDMX).

Por el lado del equipo de Pep Guardiola, el Manchester City viene de perder por 2-1 con el Brighton y acumula dos derrotas consecutivas en la Premier League tras la caída con Tottenham. El conjunto citizen no comenzó la temporada como la esperaba.

Con respecto a la visita, el Manchester United también se encuentra en un mal momento. El conjunto de Ruben Amorim le ganó por 3-2 al Burnley en la jornada pasada, pero solo suma 4 puntos de 9 en la Premier League y buscará derrotar a su máximo rival en el Estadio Etihad.

La alineación de Manchester City

Gianluiggi Donnarumma

Abdukodir Khusanov

Rúben Días

Josko Gvardiol

Nico O’Reilly

Rodri

Bernardo Silva

Tijjani Reijnders

Phil Foden

Jeremy Doku

Erling Haaland

La alineación de Manchester United