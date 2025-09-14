Este domingo 14 de septiembre se enfrentan Manchester City y Manchester United en lo que será una nueva edición del derbi de la ciudad. Ambos equipos disputan este partido por la cuarta jornada de la Premier League y el encuentro comienza a las 09:30hs (CDMX).
Por el lado del equipo de Pep Guardiola, el Manchester City viene de perder por 2-1 con el Brighton y acumula dos derrotas consecutivas en la Premier League tras la caída con Tottenham. El conjunto citizen no comenzó la temporada como la esperaba.
Con respecto a la visita, el Manchester United también se encuentra en un mal momento. El conjunto de Ruben Amorim le ganó por 3-2 al Burnley en la jornada pasada, pero solo suma 4 puntos de 9 en la Premier League y buscará derrotar a su máximo rival en el Estadio Etihad.
La alineación de Manchester City
- Gianluiggi Donnarumma
- Abdukodir Khusanov
- Rúben Días
- Josko Gvardiol
- Nico O’Reilly
- Rodri
- Bernardo Silva
- Tijjani Reijnders
- Phil Foden
- Jeremy Doku
- Erling Haaland
La alineación de Manchester United
- Altay Bayindir
- Leni Yoro
- Matthijs De Ligt
- Luke Shaw
- Diogo Dalot
- Noussair Mazraoui
- Manuel Ugarte
- Bruno Fernandes
- Patrick Dorgu
- Bryan Mbeumo
- Amad Diallo
- Benjamin Sesko