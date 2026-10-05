¿Por qué no juega Michael Olise en Francia vs. Bélgica por la UEFA Nations League 2026-27?

En un partido contra Bélgica por la punta del Grupo A1, Michael Olise no formará parte del once titular de Les Bleus.

Francia y Bélgica se miden este lunes 5 de octubre dentro de la Jornada 4 del Grupo A1 en la UEFA Nations League 2026-27. Con el escenario listo sobre la cancha del Stade de France, el choque entre dos potencias del continente europeo dará inicio a partir de las 12:45 horas (tiempo del centro de México).

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En la actualidad, el cuadro galo se ubica en el liderato del sector con siete unidades, mientras que la representación belga se posiciona como su escolta inmediata con seis puntos, convirtiendo el enfrentamiento en un choque directo por la cima. Por esta razón, la suplencia de Michael Olise para este cotejo tomó por sorpresa a los afines al equipo.

Michael Olise arrancará en la banca de suplentes frente a Bélgica debido a una determinación estrictamente táctica por parte de Zinedine Zidane. El atacante del Bayern Múnich no arrastra ninguna lesión ni presentó molestias físicas, por lo que su ausencia en el once titular responde de forma exclusiva a la planeación del estratega.

En esta oportunidad, Zidane optó por realizar una rotación importante en la formación estelar, otorgándole la titularidad a Guillaume Restes y Leny Yoro para que sumen sus primeros minutos en la Nations League. En el frente de ataque, Ousmane Dembélé ocupará la banda derecha, Bradley Barcola se desplegará por la izquierda y Esteban Lepaul fungirá como centro delantero.

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Resta por ver si Zidane busca replicar la fórmula utilizada en el primer choque ante los belgas. Ambos conjuntos se enfrentaron previamente durante la Jornada 2 en Bruselas, donde Olise ingresó de cambio al minuto 77 y firmó la anotación del triunfo al 88′ para decretar el 1-0 en favor de Les Bleus, una hazaña que el joven extremo intentará repetir este lunes en París.

En síntesis