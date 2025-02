La Jornada 27 de la Premier League 2024/2025 se iniciará este martes con la disputa de cuatro encuentros. Entre ellos figura el que disputarán Wolverhampton vs. Fulham, quienes se enfrentarán desde las 13:30 (CDMX) en el Molineux Stadium.

Debido a una decisión de Marco Saraiva da Silva, entrenador del equipo londinense, Raúl Jiménez no formará parte del once titular en el conjunto visitante. Su lugar estará en la banca, donde esperará por tener una oportunidad de saltar al campo de juego para enfrentar a su ex equipo si es que el DT portugués así lo dispusiera.

Cabe destacar que esta será la sexta suplencia del surgido en el América en la actual edición de la Premier League, ya que no se ausentaba de la alineación inicial desde el pasado 22 de diciembre del 2024, cuando jugó 28 minutos en el encuentro frente a Southampton (0-0) por la Jornada 17.

Raúl Jiménez sumará su sexta suplencia en la Premier League 2024/2025. (Getty Images)

Asimismo, vale recordar que Jiménez, de 33 años, anotó nueve goles y entregó tres asistencias en 26 partidos, en lo que ya es su tercera mejor temporada goleadora en el certamen inglés cuando todavía quedan 12 encuentros por delante.