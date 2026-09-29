¿Por qué no juega Jude Bellingham en República Checa vs. Inglaterra por la Nations League?

Desde las 12:45 horas de la CDMX, Inglaterra visita a República Checa por la segunda jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League 2026-27, en busca de su primer triunfo en la competición. Los Tres Leones vienen de caer ante España y necesitan recuperarse para sumar sus primeros puntos.
El equipo dirigido por Thomas Tuchel viene de perder como local hace unos días por 3-2 ante España y buscará recuperarse rápidamente para seguir vigente en la competición internacional.
Para este encuentro, Jude Bellingham será suplente por decisión del entrenador y podría ingresar en la segunda mitad para ayudar al equipo. El mediocampista disputó los 90 minutos ante España y asistió a Anthony Gordon en el empate parcial.
Además, República Checa también llega con la necesidad de recuperarse después de perder 2-1 frente a Croacia en su debut. El conjunto local buscará aprovechar el apoyo de su público para conseguir sus primeros puntos y complicar a una Inglaterra que llega golpeada tras la derrota en Wembley.
Los titulares de Inglaterra ante República Checa
- James Trafford
- Trent Alexander-Arnold
- Trevoh Chalobah
- Marc Guéhi
- Lewis Hall
- Elliot Anderson
- Myles Lewis-Skelly
- Morgan Rogers
- Bukayo Saka
- Harry Kane
- Anthony Gordon
Alineaciones de República Checa e Inglaterra por la Liga de Naciones: formaciones confirmadas
En sintesis
- Thomas Tuchel envía al banquillo a Jude Bellingham tras la derrota contra España.
- Inglaterra visita a República Checa a las 12:45 horas en la Nations League.
- Ambas selecciones buscan su primera victoria tras caer derrotadas en la primera jornada.