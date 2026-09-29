¿Por qué no juega Jude Bellingham en República Checa vs. Inglaterra por la Nations League?

Inglaterra visita a República Checa por la segunda jornada de la Nations League 2026-27 y buscará recuperarse tras la derrota ante España. Jude Bellingham será suplente por decisión de Thomas Tuchel y podría ingresar durante el segundo tiempo.

Desde las 12:45 horas de la CDMX, Inglaterra visita a República Checa por la segunda jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League 2026-27, en busca de su primer triunfo en la competición. Los Tres Leones vienen de caer ante España y necesitan recuperarse para sumar sus primeros puntos.

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El equipo dirigido por Thomas Tuchel viene de perder como local hace unos días por 3-2 ante España y buscará recuperarse rápidamente para seguir vigente en la competición internacional.

Para este encuentro, Jude Bellingham será suplente por decisión del entrenador y podría ingresar en la segunda mitad para ayudar al equipo. El mediocampista disputó los 90 minutos ante España y asistió a Anthony Gordon en el empate parcial.

Además, República Checa también llega con la necesidad de recuperarse después de perder 2-1 frente a Croacia en su debut. El conjunto local buscará aprovechar el apoyo de su público para conseguir sus primeros puntos y complicar a una Inglaterra que llega golpeada tras la derrota en Wembley.

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Los titulares de Inglaterra ante República Checa

James Trafford

Trent Alexander-Arnold

Trevoh Chalobah

Marc Guéhi

Lewis Hall

Elliot Anderson

Myles Lewis-Skelly

Morgan Rogers

Bukayo Saka

Harry Kane

Anthony Gordon

En sintesis