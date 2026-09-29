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UEFA NATIONS LEAGUE

¿Por qué no juega Jude Bellingham en República Checa vs. Inglaterra por la Nations League?

Inglaterra visita a República Checa por la segunda jornada de la Nations League 2026-27 y buscará recuperarse tras la derrota ante España. Jude Bellingham será suplente por decisión de Thomas Tuchel y podría ingresar durante el segundo tiempo.

Jude Bellingham no jugará ante Checa.
© Getty ImagesJude Bellingham no jugará ante Checa.

Desde las 12:45 horas de la CDMX, Inglaterra visita a República Checa por la segunda jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League 2026-27, en busca de su primer triunfo en la competición. Los Tres Leones vienen de caer ante España y necesitan recuperarse para sumar sus primeros puntos.

El equipo dirigido por Thomas Tuchel viene de perder como local hace unos días por 3-2 ante España y buscará recuperarse rápidamente para seguir vigente en la competición internacional.

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Para este encuentro, Jude Bellingham será suplente por decisión del entrenador y podría ingresar en la segunda mitad para ayudar al equipo. El mediocampista disputó los 90 minutos ante España y asistió a Anthony Gordon en el empate parcial.

Además, República Checa también llega con la necesidad de recuperarse después de perder 2-1 frente a Croacia en su debut. El conjunto local buscará aprovechar el apoyo de su público para conseguir sus primeros puntos y complicar a una Inglaterra que llega golpeada tras la derrota en Wembley.

Los titulares de Inglaterra ante República Checa

  • James Trafford
  • Trent Alexander-Arnold
  • Trevoh Chalobah
  • Marc Guéhi
  • Lewis Hall
  • Elliot Anderson
  • Myles Lewis-Skelly
  • Morgan Rogers
  • Bukayo Saka
  • Harry Kane
  • Anthony Gordon
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Alineaciones de República Checa e Inglaterra por la Liga de Naciones: formaciones confirmadas

En sintesis

  • Thomas Tuchel envía al banquillo a Jude Bellingham tras la derrota contra España.
  • Inglaterra visita a República Checa a las 12:45 horas en la Nations League.
  • Ambas selecciones buscan su primera victoria tras caer derrotadas en la primera jornada.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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