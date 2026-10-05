¿Por qué no juega Thibaut Courtois en Francia vs. Bélgica por la UEFA Nations League 2026-27?

Bélgica visita el Stade de France para enfrentar a Francia por la Nations League. Thibaut Courtois no forma parte del partido.

Francia recibe a Bélgica este lunes 5 de octubre en el Stade de France en el último partido del conjunto galo en esta Fecha FIFA. El juego entre ambas selecciones por la UEFA Nations League comienza a las 12:45hs (CDMX).

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Tanto Francia como Bélgica se ubican en los primeros dos lugares del Grupo 1 de la Liga A de la Nations League, aunque de todos modos todavía quedan dos jornadas por disputar. En cuanto a los Diablos Rojos, Thibaut Courtois no está presente en el partido.

Thibaut Courtois no es que está lesionado sino que directamente no fue convocado por Mark Van Bommel, flamante entrenador de Bélgica, después de una plática que tuvo con el futbolista del Real Madrid.

El histórico portero belga le habría pedido al técnico de los Diablos Rojos no formar parte de la UEFA Nations League para concentrarse en este inicio de temporada con el Real Madrid. Por lo tanto, Thibaut Courtois no está presente en el juego ante Francia y el portero titular es, en este caso, Maarten Vandevoordt.