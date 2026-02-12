Es tendencia:
¿Por qué no juegan Martin Odegaard y William Saliba en Brentford vs. Arsenal por la Jornada 26 de la Premier League 2025-26?

El volante noruego y el defensa francés no serán parte del duelo de los Gunners ante las Bees por la Primera División de Inglaterra.

Por Agustín Zabaleta

En el marco de la Jornada 26 de la edición 2025-26 de la Premier LeagueBrentford y Arsenal se enfrentan este jueves 12 de febrero desde las 14:00 horas (Ciudad de México) en el Brentford Community Stadium de la ciudad de Brentford.

Para este partido, el director técnico Mikel Arteta no contará con dos piezas que suelen ser titulares. El mediocentro Martin Odegaard y el defensa William Saliba no serán de la partida. En el caso del central galo, ni siquiera estará en el banco de suplentes. Sin información oficial por alguna lesión, se especula que las variantes son meramente tácticas.

¿Quiénes serán los reemplazos de Martin Odegaard y William Saliba en Brentford vs. Arsenal?   

Con esta noticia, el defensa Christian Mosquera y el mediocentro Eberechi Eze se suman al equipo titular e intentarán aprovechar sus minutos para así sumar consideración con el estratega español de cara a los desafíos venideros para la entidad de Londres.

¿Cuál será la alineación de Arsenal vs. Brentford sin Martin Odegaard y William Saliba?

Sin Martin Odegaard y William Saliba, el conjunto rojiblanco formará de la siguiente manera en su encuentro contra las Bees: Raya; Timber, Mosquera, Magalhaes, Hincapié; Eze, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres y Trossard.

