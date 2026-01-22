Julián Álvarez llegó al Atlético Madrid en búsqueda de minutos, sabiendo que en el Manchester City no estaba jugando lo que él deseaba pese a mostrar un gran nivel. El delantero argentino se convirtió rápidamente en una de las grandes figuras del equipo dirigido por Diego Simeone.

Julián Álvarez en Atlético Madrid (Getty Images)

Sin embargo, en los últimos encuentros su rendimiento ha bajado de manera considerable. A pesar de esto, hay varios equipos europeos que están interesados en contar con los servicios del campeón del mundo con la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

Desde hace meses se lo vincula con el FC Barcelona, club que ve a la “Araña” como el delantero perfecto para el proyecto deportivo y como el posible reemplazante de Robert Lewandowski, quien atraviesa la etapa final de su carrera futbolística.

No obstante, el conjunto culé no sería el único en la pelea. De acuerdo a lo que informó Ekrem Konur, el Arsenal se metió en la puja por el atacante argentino, quien podría volver a la Premier League y jugar en el que hoy por hoy es el mejor equipo de Inglaterra.

El Atlético Madrid no lo deja salir fácil

Atlético Madrid considera a Julián Álvarez una pieza muy importante del proyecto y no lo dejará ir con facilidad. Desde el club exigen más de 150 millones de euros para desprenderse de él e incluso se habla de que podrían pedir hasta 200 millones.

En esa misma línea, Fabrizio Romano también reveló el fuerte interés que existe por el delantero: “Julián Álvarez es uno de los delanteros más deseados de Europa. No solo el FC Barcelona, sino también varios clubes ya lo han fichado. Aunque el Atleti quiere que se quede, el jugador mantiene todas sus opciones abiertas”, expresó el periodista.

