Por la Jornada 20 de la temporada 2025-26 de la Bundesliga, Bayern Munich visitó al Hamburgo y empató 2-2 en un partido lleno de emociones en el Volksparkstadion de la ciudad de Hamburgo. Ambos conjuntos iban por la victoria.

Publicidad

Publicidad

La sorpresa de la jornada pasó por la rotación que realizó Vincent Kompany luego de disputar una nueva fecha de la UEFA Champions League entresemana. Entre los excluidos estaba el delantero colombiano Luis Díaz, quien atraviesa un gran momento pero inició este duelo en el banquillo.

Tweet placeholder

Sin embargo, el partido fue complejo para los Bávaros, por lo que el DT lo hizo entrar al inicio del complemento en lugar de Lennart Karl. A los 45 segundo de iniciada la segunda parte, el cafetero recibió un buen pase por el medio de Michael Olise y realizó una buen media vuelta para marcar el 2-1 parcial.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, el conjunto local logró empatar muy rápido a través de Luka Vušković apenas unos minutos después, a los 53 minutos de partido. Con este resultado final, el cuadro rojo alcanzó las 51 unidades, con un margen grande con su escolta, Borussia Dortmund, que tiene 42 puntos, aunque aún no jugó su partido en esta jornada.

¿Cómo está siendo la temporada 2025-26 de Luis Díaz en Bayern Munich?

En lo que respecta a lo meramente numérico, el futbolista lleva disputados 29 compromisos con el gigante alemán, siendo titular en 27 de ellos. Además, marcó 15 goles y realizó 12 asistencias, dejando en claro el gran estado de forma que atraviesa.

ver también Bayern Múnich de Luis Díaz, a octavos de Champions League: cuál será su rival y cuando juegan

En síntesis

Bayern Munich empató 2-2 ante Hamburgo durante la jornada 20 de la Bundesliga.

empató ante Hamburgo durante la jornada 20 de la Bundesliga. Luis Díaz anotó el 2-1 parcial a los 45 segundos de entrar al segundo tiempo.

anotó el 2-1 parcial a los de entrar al segundo tiempo. El colombiano registra 15 goles y 12 asistencias en 29 partidos de la temporada.

Publicidad