Alineaciones de Eslovenia y Macedonia del Norte por la Liga de Naciones: formaciones probables

Se viene Eslovenia vs. Macedonia del Norte este martes 29 de septiembre en el Stozice Stadium desde las 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Eslovenia y Macedonia del Norte
Eslovenia viene de empatar 0-0 con Escocia y acumula 1 empate en sus últimos 1 partidos.
Macedonia del Norte viene de caer 0-3 ante Suiza y acumula 1 derrota en sus últimos 1 partidos.
Las alineaciones de Eslovenia y Macedonia del Norte
Eslovenia (4-4-1-1): Jan Oblak, Erik Janža, David Zec, Jaka Bijol, David Brekalo, Danijel Šturm, Aljoša Matko, Timi Elsnik, Adam Gnezda Čerin, Žan Karničnik, Andraž Šporar.
Macedonia del Norte (4-4-2): Stole Dimitrievski, Sebastian Herrera, Visar Musliu, Gjoko Zajkov, Bojan Ilievski, Eljif Elmas, Enis Bardhi, Matej Gashtarov, Tihomir Kostadinov, Bojan Miovski, Elmin Rastoder. DT: Goce Sedloski.
Suplentes de Eslovenia: Jure Balkovec, Mark Zabukovnik, Srdjan Kuzmic, Tjaš Begić, Sandi Lovrić, Žan Celar, Matevž Vidovšek, Tamar Svetlin, Žan-Luk Leban, Žan Vipotnik, Tomi Horvat, Vanja Drkušić.
Suplentes de Macedonia del Norte: Davor Taleski, Andrej Stojchevski, Ezgjan Alioski, Damjan Siskovski, Anes Meljichi, Mario Mladenovski, Agon Elezi, Azer Omeragikj, Ljupco Doriev, Dimitar Mitrovski, Jani Atanasov, Hristijan Maleski.
La previa de Eslovenia y Macedonia del Norte: todo lo que hay que saber
- Día: martes 29 de septiembre
- Hora: 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España
- Estadio: Stozice Stadium
- Historial: 7 cruces — Eslovenia ganó 1, Macedonia del Norte ganó 4 y empataron 2
- Último antecedente: 01/06/2021: Macedonia del Norte 1-1 Eslovenia
- Próximo partido de Eslovenia: vs. Suiza, sábado 3 de octubre
- Próximo partido de Macedonia del Norte: vs. Escocia, sábado 3 de octubre