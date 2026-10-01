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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Chipre vs. Armenia por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Chipre y Armenia se enfrentan este viernes 2 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Cyprus vs. Armenia, Liga de Naciones
Cyprus vs. Armenia, Liga de Naciones

Con apenas un punto en dos fechas, Chipre llega urgido de un triunfo este viernes 2 de octubre en la Liga de Naciones. Armenia, que suma tres unidades, puede meterse arriba si saca un buen resultado.

Es la tercera jornada del grupo y todavía se define quién pelea arriba y quién queda relegado en la tabla. Un buen resultado acomoda a cualquiera de los dos en la pelea por los primeros puestos.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 12:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 14:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 11:45 hs
  • Argentina: 15:45 hs
  • Colombia: 13:45 hs
  • Perú: 13:45 hs
  • Chile: 15:45 hs
  • España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Chipre no logra encontrar el funcionamiento que necesita: viene de un empate sin goles de visitante ante Letonia y antes había caído 2-1 ante Montenegro, también fuera de casa. Con apenas un punto en dos partidos y en el puesto 36, el equipo necesita sumar de local para no quedar lejos de la pelea en el grupo.

Armenia tuvo un cierre de semana con sabor amargo: después de ganarle 2-0 a Letonia como local, cayó 3-2 frente a Montenegro en su propia cancha. Aun así llega con tres puntos y en el puesto 22, una posición que le permite seguir pensando en meterse entre los mejores si consigue un resultado positivo en Chipre.

El historial entre Chipre y Armenia

El historial entre ambos es mínimo: solo se cruzaron una vez, en marzo de 2023, cuando Armenia recibió a Chipre y el partido terminó 2-2. No hay ventajas ni rachas que pesen, apenas un antecedente parejo entre dos selecciones que todavía no definieron una superioridad clara.

Último enfrentamiento

FechaPartidoResultadoTorneo
28/03/2023Armenia vs. Chipre2-22023

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Kazajistán vs. MoldaviaViernes 2 de octubre08:0011:0016:00
Islas Feroe vs. EslovaquiaViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Letonia vs. MontenegroViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Bosnia y Herzegovina vs. SueciaViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Polonia vs. RumaniaViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Ucrania vs. Irlanda del NorteViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Hungría vs. GeorgiaViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Bélgica vs. TurquíaViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Francia vs. ItaliaViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Finlandia vs. AlbaniaSábado 3 de octubre07:0010:0015:00
Islandia vs. BulgariaSábado 3 de octubre10:0013:0018:00
Estonia vs. LuxemburgoSábado 3 de octubre10:0013:0018:00
Bielorrusia vs. San MarinoSábado 3 de octubre10:0013:0018:00
Croacia vs. InglaterraSábado 3 de octubre10:0013:0018:00
Suiza vs. EsloveniaSábado 3 de octubre12:4515:4520:45
Macedonia del Norte vs. EscociaSábado 3 de octubre12:4515:4520:45
España vs. República ChecaSábado 3 de octubre12:4515:4520:45
Azerbaiyán vs. LituaniaDomingo 4 de octubre07:0010:0015:00
Malta vs. AndorraDomingo 4 de octubre10:0013:0018:00
Kosovo vs. AustriaDomingo 4 de octubre10:0013:0018:00
Irlanda vs. IsraelDomingo 4 de octubre12:4515:4520:45
Países Bajos vs. SerbiaDomingo 4 de octubre12:4515:4520:45
Grecia vs. AlemaniaDomingo 4 de octubre12:4515:4520:45
Portugal vs. NoruegaDomingo 4 de octubre12:4515:4520:45
Gales vs. DinamarcaDomingo 4 de octubre12:4515:4520:45

En síntesis

  • Chipre y Armenia se enfrentan este viernes 2 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Chipre suma 1 punto en el torneo.
  • Armenia suma 3 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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