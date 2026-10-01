Dónde ver EN VIVO Chipre vs. Armenia por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Chipre y Armenia se enfrentan este viernes 2 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Con apenas un punto en dos fechas, Chipre llega urgido de un triunfo este viernes 2 de octubre en la Liga de Naciones. Armenia, que suma tres unidades, puede meterse arriba si saca un buen resultado.

Es la tercera jornada del grupo y todavía se define quién pelea arriba y quién queda relegado en la tabla. Un buen resultado acomoda a cualquiera de los dos en la pelea por los primeros puestos.

Horario del partido

México (CDMX): 12:45 hs

12:45 hs Estados Unidos (ET): 14:45 hs

14:45 hs Estados Unidos (PT): 11:45 hs

11:45 hs Argentina: 15:45 hs

15:45 hs Colombia: 13:45 hs

13:45 hs Perú: 13:45 hs

13:45 hs Chile: 15:45 hs

15:45 hs España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Chipre no logra encontrar el funcionamiento que necesita: viene de un empate sin goles de visitante ante Letonia y antes había caído 2-1 ante Montenegro, también fuera de casa. Con apenas un punto en dos partidos y en el puesto 36, el equipo necesita sumar de local para no quedar lejos de la pelea en el grupo.

Armenia tuvo un cierre de semana con sabor amargo: después de ganarle 2-0 a Letonia como local, cayó 3-2 frente a Montenegro en su propia cancha. Aun así llega con tres puntos y en el puesto 22, una posición que le permite seguir pensando en meterse entre los mejores si consigue un resultado positivo en Chipre.

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El historial entre Chipre y Armenia

El historial entre ambos es mínimo: solo se cruzaron una vez, en marzo de 2023, cuando Armenia recibió a Chipre y el partido terminó 2-2. No hay ventajas ni rachas que pesen, apenas un antecedente parejo entre dos selecciones que todavía no definieron una superioridad clara.

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 28/03/2023 Armenia vs. Chipre 2-2 2023

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Kazajistán vs. Moldavia Viernes 2 de octubre 08:00 11:00 16:00 Islas Feroe vs. Eslovaquia Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45 Letonia vs. Montenegro Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45 Bosnia y Herzegovina vs. Suecia Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45 Polonia vs. Rumania Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45 Ucrania vs. Irlanda del Norte Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45 Hungría vs. Georgia Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45 Bélgica vs. Turquía Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45 Francia vs. Italia Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45 Finlandia vs. Albania Sábado 3 de octubre 07:00 10:00 15:00 Islandia vs. Bulgaria Sábado 3 de octubre 10:00 13:00 18:00 Estonia vs. Luxemburgo Sábado 3 de octubre 10:00 13:00 18:00 Bielorrusia vs. San Marino Sábado 3 de octubre 10:00 13:00 18:00 Croacia vs. Inglaterra Sábado 3 de octubre 10:00 13:00 18:00 Suiza vs. Eslovenia Sábado 3 de octubre 12:45 15:45 20:45 Macedonia del Norte vs. Escocia Sábado 3 de octubre 12:45 15:45 20:45 España vs. República Checa Sábado 3 de octubre 12:45 15:45 20:45 Azerbaiyán vs. Lituania Domingo 4 de octubre 07:00 10:00 15:00 Malta vs. Andorra Domingo 4 de octubre 10:00 13:00 18:00 Kosovo vs. Austria Domingo 4 de octubre 10:00 13:00 18:00 Irlanda vs. Israel Domingo 4 de octubre 12:45 15:45 20:45 Países Bajos vs. Serbia Domingo 4 de octubre 12:45 15:45 20:45 Grecia vs. Alemania Domingo 4 de octubre 12:45 15:45 20:45 Portugal vs. Noruega Domingo 4 de octubre 12:45 15:45 20:45 Gales vs. Dinamarca Domingo 4 de octubre 12:45 15:45 20:45

En síntesis