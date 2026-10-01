La hermana de Cristiano Ronaldo criticó a toda Portugal: “Merecemos volver a la mediocridad”

La salida de Cristiano Ronaldo de la concentración de Portugal ha desatado una crisis con pocos precedentes en el combinado luso. Quedan muchas preguntas por responderse, pero empiezan a llegar testimonios que explican la fractura total dentro de una nación donde podemos estar ante las últimas horas de CR7. La hermana del delantero del Al-Nassr se despachó en redes sociales contra todos.

“Cristiano Ronaldo merecía más respeto. La selección merecía más estructura. El periodismo portugués merecía más competencia y menos especulación… ¡Gracias por todo, CR7! ¡Merecías más!”, empezaba Elma Aveiro en una publicación en sus redes sociales donde aseguró que se esperaba dentro de la familia del portugués un final más amable de su carrera. Jorge Jesús hablará esta noche nuevamente.

Los hechos todavía quedan por esclarecerse, pero ahora en la escena se puede hablar ya de una fractura total durante la reunión posterior a la suplencia de Cristiano Ronaldo frente a Noruega. En esta, Jorge Jesús le habría realizado diferentes promesas en relación a su rol contra Dinamarca. La posterior rueda de prensa del entrenador asegurando que nadie cambiará sus planes habría sido el detonante de la salida del delantero.

Entiende la hermana de Cristiano Ronaldo que todo se trató de una traición. No solo por parte del entrenador sino igualmente de un entorno que estaba esperando ver caer a su hermano del combinado nacional: “En cuanto a los portugueses, bueno… no merecen tener lo mejor en nada. Somos envidiosos, desdeñosos, ignorantes y merecemos volver a la mediocridad que siempre fuimos en el fútbol previo a Cristiano”.

El posteo de la hermana de CR7 en redes sociales: TW

Los principales medios de comunicación del país anuncian que podemos estar ante los últimos momentos de Cristiano Ronaldo en la selección de su país. No se espera que el delantero vuelva a corto plazo a las concentraciones de Jorge Jesús. Lo cierto es que es el máximo anotador en la historia del combinado europeo e igualmente parte de los 3 títulos que ha levantado la nación durante los últimos 20 años. La hermana de CR7 avisa sobre lo que viene por delante.

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CR7 pronto romperá el silencio

“Tras la conferencia de prensa del Seleccionador Nacional, y en el seguimiento de una conversación con el Presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, tomé la decisión de dejar la concentración de la Selección Nacional. A su tiempo, diré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que motivaron mi salida del equipo nacional, al cual siempre me dediqué. Ahora es tiempo de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción”, mostraba en sus redes sociales el delantero. Se espera por una jornada cargada informativamente en Lisboa o Porto.

En este momento Cristiano Ronaldo se encuentra en Madrid. Aterrizó en la capital española para encontrarse con el resto de su familia después de su salida de la concentración de Portugal en Suecia. Ni siquiera el viaje del propio presidente de la Federación pudo evitar una fractura que, debido a la rueda de prensa de Jorge Jesús, ha derivado en una crisis inesperada. Todo ello ocurre antes del partido frente a Dinamarca y luego de que el ciclo del entrenador comenzase con dos triunfos.

Datos claves

Elma Aveiro criticó a la selección y prensa tras la salida de Cristiano Ronaldo .

criticó a la selección y prensa tras la salida de . Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de Portugal tras reunirse con Jorge Jesús .

abandonó la concentración de tras reunirse con . Cristiano Ronaldo viajó a Madrid tras dejar la concentración del equipo luso en Suecia.