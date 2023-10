No fue casualidad que lo intentaran en 55 ocasiones durante el segundo partido de pretemporada NBA 2023-24. Los Angeles Lakers está decidido a tirar más de tres puntos y bajo esta premisa el entrenador Darvin Ham confesó un cambio con Anthony Davis que pone en peligro a LeBron James y compañía.

Luego del debut de LeBron James en la pretemporada 2023-24 con 10 puntos, 3 rebotes y 5 asistencias, ‘El Rey’ le hizo una advertencia a toda la NBA tras el triunfo de Lakers contra Brooklyn Nets del 9 de octubre: “Si los equipos nos faltan el respeto desde el perímetro, tenemos suficiente tiro para salir y derribarlos“.

Justamente, el entrenador de Los Angeles Lakers quiere que Anthony Davis tire más desde el perímetro. Incluso, Darvin Ham se animó a hacerle un pedido que generó polémica, mucha polémica en el mundo de la NBA. ¿Perjudicará a LeBron James? Todo parece indicar que sí.

Davis lleva once años en la NBA y en ninguna de las temporadas ha intentado el cambio que le pide el entrenador de los Lakers. Lo máximo que llegó a hacer ‘La Ceja’ fue promediar por juego 3.5 intentos de triples en la temporada 2019-20 con un promedio de efectividad del 33%. El peligro estaría cerca si Anthony le cumple a su DT.

El cambio del DT de Lakers con Anthony Davis que pone en peligro a LeBron

“Lo quiero, si puede, sé que no lo hará, pero tal vez me sorprenda, pero he solicitado ver seis intentos de triples por partido. Tres por mitad, al menos. No le pondría eso si no pensara que es capaz”, dijo Darvin Ham sobre Anthony Davis en conferencia de prensa. El entrenador quiere que ‘La Ceja’ promedie por juego seis intentos de tres puntos y esto pondría en peligro el nivel de LeBron James y compañía por los números que tiene AD en este rubro.

Los números de Anthony Davis tirando triples desde el 2020

Desde la temporada 2020-21 en la NBA, Anthony Davis solo superó en una ocasión el 26% de efectividad en triples y fue en la ‘Burbuja’ con un 36 por ciento. De ahí en más, AD tuvo como efectividad tirando de tres puntos de 26, 18.6 y 25.7 por ciento, en las temporadas 2020-21, 2021-22 y 2022-23, respectivaente. Aún así, el entrenador de Los Angeles Lakers quiere que intente seis triples por partido.

El peligro que corren los Lakers si Anthony Davis tira triples según Stephen A. Smith

“El porcentaje de triples del 30% en la carrera de Anthony Davis es el tercero peor entre los jugadores activos con un mínimo de 1.000 intentos. No voy a estar del lado de Darvin Ham en eso. Anthony Davis también tiene el duodécimo peor porcentaje de tres puntos en la historia de la NBA. ¿Por qué lo animas a disparar más triples? Cuando está sano y aporta su mejor nivel, Anthony Davis es uno de los siete mejores jugadores del planeta tierra. No necesita tirar triples. En lo que a mí respecta, alentarlo a disparar triples es alentarlo a mantenerse alejado de ser el chico grande y jugar un juego de hombre grande, lo cual será peligroso para el éxito de Los Angeles Lakers“, explicó Stephen A. Smith en el programa First Take (Primera Toma), de ESPN.