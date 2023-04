EL 99% NO PUDO: encuentra la palabra BURRO en 13 segundos

Al igual que todas las sopas de letras, deberás descubrir una palabra oculta en determinada cantidad de tiempo para superar el reto. La palabra es BURRO.

Con respecto al tiempo, únicamente te daremos 13 segundos para superar el desafío. ¿Podrás lograrlo en el tiempo indicado?

Encuentra la palabra BURRO en esta sopa de letras en solo 13 segundos

La palabra BURRO se puede encontrar dentro de esta sopa de letras y solo podrás hacerlo en 13 segundos.

Esta es la solución a la sopa de letras

Si no pudiste lograrlo, no te preocupes. Aquí te dejaremos la solución para que no te quedes con la duda.

¿Cómo jugar una sopa de letras y cómo se gana?

Este juego consiste en prestar mucha atención para descubrir una palabra oculta en un recuadro con cientos de letras. Para esta ocasión, ganarás una vez encuentras la palabra BURRO en solo 13 segundos.