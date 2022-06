La Voz Uruguay llegó a su fin tras varias semanas de competencia. Luego de que Agustín Casanova, Lucas Sugo, Valeria Lynch y Rubén Rada canten en vivo "Mi país", se subieron al escenario los cuatro finalistas del reality: Paulina Liard, Micaela Serrón, Cinzia Zabala y Óscar Collazo. Cada uno de ellos interpretó una canción como solista y otra junto a sus coaches.

Finalmente, Óscar Collazo fue el más votado con el 41,82 % de los votos. En la gala final cantó "Llora mi garganta" junto a su coach Lucas Sugo y luego entonó "I Don't Want to Miss a Thing" de Aerosmith.

"No lo puedo creer. Gracias por el apoyo, porque creí que no podía. Enterré mi voz y pensé que no iba a cantar más, pero la vida me dio otra oportunidad", dijo el participante emocionado al recibir los premios.

¿Cuáles son los premios que se llevó Óscar Collazo?

Óscar Collazo, además del trofeo y el reconocimiento, recibió un vale por un millón de pesos.