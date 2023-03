Una sopa de letras es un juego de internet que consiste en encontrar una palabra oculta dentro de un recuadro con cientos de letras. Para ganar, tendrás un tiempo determinado y específico para hacer más difícil el reto.

Esta vez, la palabra será TIERRA y el tiempo que te daremos para ganar el desafío será de tan solo 14 segundos. ¡Inténtalo!

Descubre la palabra TIERRA en solo 14 segundos

Únicamente tendrás 14 segundos para superar el reto de hoy. La palabra oculta que deberás encontrar en este recuadro es TIERRA.

¿Cuál es la solución de este reto o acertijo visual?

Si lo lograste, felicitaciones. Pero no te preocupes en caso de no haber superado el reto, ya que era muy complejo. Te dejamos la solución para que no te quedes son la intriga.

¿Cómo ganar una sopa de letras?

Para triunfar en una sopa de letras hay que descubrir la palabra oculta en el tiempo determinado. En esta ocasión, únicamente tendrás que descubrir la palabra TIERRA en solo 14 segundos para ganar.