No fue casualidad vincular a una de las parejas de moda con el mundo de la NBA. Y no solo se trata por la presencia en el Juego 6 de los Playoffs 2023 entre Los Angeles Lakers y Golden State Warriors. Bad Bunny rompió el silencio sobre la relación que tiene con Kendall Jenner y… ¿Le envió un mensaje a LeBron James?

Jenner es medio hermana de las famosas hermanas Kourtney, Kim y Khloe Kardashian. Kendall ha dado de qué hablar con siete exparejas que son jugadores de la NBA y luego de salir con D’Angelo Russell, Chandler Parsons, Jordan Clarkson, Blake Griffin, Ben Simmons y Kyle Kuzma, el último jugador con el que mantuvo una relación fue Devin Booker.

La relación entre Kendall Jenner y la estrella de Phoenix Suns y la NBA duró dos años y terminó en octubre de 2022. Ahora, la famosa modelo está saliendo con el cantante de música urbana Bad Bunny, y a pesar de querer mantener la relación lo más lejos de la prensa, llegó la hora de que se hable del tema. ¿Mensaje para LeBron James?

Bad Bunny y Jenner estuvieron en primera fila durante la victoria de Los Angeles Lakers contra Golden State Warriors en el Juego 6 de los NBA Playoffs 2023. En medio del partido del 12 de mayo de 2023, la modelo miró a LeBron y se hizo viral por la forma seductora con la que la hizo. Casi un mes después de este hecho, el cantante respondió por primera vez sobre su actual relación.

¿Mensaje para LeBron? Bad Bunny rompe el silencio sobre la relación con Kendall Jenner

Bad Bunny le concedió una entrevista a la revista Rolling Stone y lo primero que dijo sobre su vida personal fue que “sé que algo va a salir. Sé que (la gente) va a decir algo. La gente sabe todo sobre mí, entonces, ¿qué me queda por proteger? Mi vida privada, mi vida personal”. Luego, al cantante le preguntaron si quería aclarar algo sobre su relación con Kendall Jenner y la respuesta fue contundente: “Esa es la única respuesta. Al final, lo único que tengo es mi privacidad (…) Sigo viviendo. Los fanáticos siempre querrán saber más, pero no me enfoco en eso. Siempre voy a seguir viviendo a mi manera”.