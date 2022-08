El cuadro local está en un momento dulce porque tiene a un futbolista de alto nivel entre sus filas recién llegado. Procedente del Arsenal inglés, a préstamo, para poder adaptarse a un nuevo ritmo, y llegar mucho más armado la siguiente jornada a la Premier League. La gran novedad del Niza es la incorporación de Nicolas Pepe, quien se lleva casi todas las luces de este partido, donde se juegan cosas.

Olympique de Marsella, con el delantero chileno, Alexis Sánchez, entre sus principales nombres, buscará hacer las cosas bien en esta complicada visita. Porque el cuadro de Niza es sumamente peligroso cuando sale de su terreno por el estilo de juego que impone, y más aún, cuando se comporta como un verdadero anfitrión. Esta temporada promete ser un animador del torneo donde debería PSG ganar de punta a punta el campeonato local.

Lo importante para destacar en el cuadro que hará de anfitrión esta vez es que no podrá contar con dos referentes como Jean-Clair Todibo y Mario Lemina. Ellos vieron expulsiones en la última jornada ante el Clermont, quizás eso los pueda debilitar un poco. Pero aun así, confían en hacer una labor respetable contra el gigante que estará enfrentando en esta fecha.

Por parte del Olympique Marsella se sabe que Pau López, si se recupera de un golpe reciente, estará ingresando en la portería titular. El arquero español está tocado, y lo esperarán hasta última hora. Mientras que por una decisión técnica, el capitán y principal baluarte de 'Los Olímpicos', Dimitri Payet, deberá esperar por su momento. Lo siente todavía lejos de poder apoyar con todo su talento.

POSIBLES ALINEACIONES NIZA VS. OLYMPIQUE MARSELLA:

XI NIZA: Schmeichel; Atal, Daniliuc, Dante, Bard; Beka, Rosario, Claude-Maurice; Stengs, Delort, Gouiri.

XI OLYMPIQUE MARSELLA: Lopez; Mbemba, Caleta-Car, Balerdi; Clauss, Rongier, Veretout, Tavares; Guendouzi, Gerson; Sanchez.

¿CUÁNDO SE JUGARÁ EL NIZA VS. OLYMPIQUE MARSELLA?

Niza será local este domingo 28 desde las (8:00 AM - HORA PERUANA) ante el Olympique Marsella, en el 'Allianz Riviera'.

¿QUÉ CANAL PASARÁ EL PARTIDO ENTRE NIZA VS. OLYMPIQUE MARSELLA?

