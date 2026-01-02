Desde España revelan uno de los aspectos que más le costaría a Sekou Gassama en Universitario: “No es rápido”

Para nadie es ninguna novedad que el fichaje de Sekou Gassama generó una enorme sorpresa, sobre todo si hablamos de los hinchas de Universitario de Deportes. El atacante senegalés no llega con el mejor cartel ni con un pasado reciente alentador, peor aún cuando ahora desde España hemos podido conocer algunas características respecto a su juego que podrían causar incertidumbre.

De acuerdo a un reciente análisis del periodista español Francisco Burgos, quien por cierto en la actualidad está encargado de cubrir por completo al UD Almería, la presencia de Sekou Gassama en Universitario de Deportes empezaría siendo no tan brillante como muchos quisieran. Recordemos que el delantero africano pasó por el equipo rojiblanco entre 2017 y 2018 y luego en los años 2019 y 2020.

“Yo recuerdo un futbolista muy potente, muy físico. No es rápido, pero sí con un remate potente. Gassama estuvo en una época en la que faltaban delanteros y coincidió con Juan Muñoz como segunda línea. Yo recuerdo que Sekou necesitaba asociarse y tener un compañero detrás”; comentó en primera instancia el comunicador español gracias a una entrevista con Piero Mendoza.

Las características que más resaltan en el estilo de juego de Sekou Gassama

Así como se habló de que Sekou Gassama no es un jugador rápido como quizá algunos pensarían por ser africano y contar con dicho rótulo antes de tiempo, el atacante senegalés de 30 años sí representa ser un valor bastante físico y con enorme potencia. Dichas características, incluso, lo llevaron a destacar en su momento en el fútbol español junto a demás aspectos con los que se dio a notar.

“Gassama era una referencia en el área total. Tenía gran capacidad de remate con los pies y destacaba especialmente en el cabeceo y el remate de cabeza. Físicamente era muy superior al resto, lo que le ayudaba a la hora de ganar balones y jugar a la espalda de la portería”; finalizó con su análisis el periodista español Francisco Burgos y con lo cual podría aliviar un poco al hincha de la ‘U’.

El dilema que desde ahora genera Sekou Gassama en Universitario

A puertas de que inicien los trabajos de pretemporada en Universitario de Deportes, durante las últimas horas se pudo conocer que Sekou Gassama llegará tarde a dichas sesiones y al reconocimiento médico en el club. Se habla de que recién estaría en Lima a partir de la segunda semana de enero debido a temas familiares, con lo cual claramente ocasiona cierto nivel de rechazo por parte de los hinchas merengues que quizá no entienden de razones en estos asuntos.

