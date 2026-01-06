1190 Sports podría perder los derechos televisivos si continúan las deudas con los clubes de Liga 1

El fútbol peruano enfrenta una de sus crisis más agudas a pocas semanas de iniciar la temporada 2026. La relación entre la empresa 1190 Sports y los clubes de la Liga 1 ha llegado a un punto de no retorno debido a los constantes retrasos en los pagos por derechos de transmisión.

Liga 1 en problemas con 1190 Sports

Según información compartida por el periodista arequipeño Daniel Rodríguez Hinojosa, el malestar en la Federación Peruana de Fútbol es generalizado. Los clubes han decidido tomar medidas drásticas para salvaguardar sus economías como instituciones, las cuales dependen directamente de estos ingresos mensuales.

1190 Sports estaría en complicaciones económicas. (Foto: X).

La novedad más potente es que se ha acordado eliminar el artículo del reglamento que blindaba a la operadora. Anteriormente, los equipos locales estaban obligados por ley deportiva a permitir el ingreso de las cámaras de 1190 Sports a sus estadios, bajo riesgo de severas sanciones.

Deudas claras dentro de 1190 Sports

Con este cambio normativo, la figura legal se invierte totalmente a favor de las instituciones deportivas. A partir de esta temporada, si la empresa no se pone al día con las deudas pendientes, los clubes tendrán la facultad legal de prohibir el ingreso de las unidades móviles a sus escenarios.

Equipos de gran arraigo como FBC Melgar y Cienciano lideran este reclamo institucional. Para estos clubes de provincias, el incumplimiento de 1190 Sports representa un golpe crítico en su planificación presupuestaria, afectando desde el pago de planillas hasta las contrataciones de refuerzos.

¿Se suspende el inicio de la Liga 1?

La tensión ha escalado al punto de poner en duda el calendario oficial del campeonato nacional. Si bien la fecha de inicio del Torneo Apertura 2026 se mantiene para el 30 de enero, la FPF ha dejado abierta la posibilidad de variar el fixture según las repercusiones de este conflicto.

Liga 1 exige más seriedad a 1190 Sports. (Foto: X).

Existe una amenaza real de un parón total de actividades antes de que ruede el balón. Los presidentes de varios clubes han manifestado que no están dispuestos a iniciar el certamen sin garantías de pago, lo que podría retrasar el arranque del fútbol profesional peruano de manera indefinida.

El panorama para 1190 Sports es incierto y su permanencia como gestor de los derechos televisivos pende de un hilo. Las próximas horas serán cruciales para determinar si la empresa logra refinanciar sus deudas o si el fútbol peruano buscará un nuevo rumbo en su modelo de transmisión.

