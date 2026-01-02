¿Dónde ver EN VIVO el Mundial Kings League 2026 en Perú y en toda Sudamérica?

El Mundial Kings League 2026 comienza este sábado 3 de enero donde 20 selecciones irán en busca del título. Brasil recibe a este certamen del universo Kings League, creado por Ibai Llanos y Gerard Piqué. Hay varios combinados sudamericanos que buscarán dejar en lo más alto a su bandera.

La Kings League se ha destacado por ser un torneo de fútbol 7, pero con reglas tan particulares como novedosas, que han captado al público en las distintas latitudes del mundo. Entre las selecciones sudamericanas destacan Perú, Argentina, Chile, Colombia y la máxima candidata, Brasil, vigente campeona.

A su vez, estos seleccionados estarán comandados por futbolistas con pasado y presente en el fútbol profesional. Perú, por ejemplo, tendrá no sólo en el streamer Zeein a su presidente, sino que estará acompañado por Paolo Guerrero. Chile lo tendrá a Shelao con Arturo Vidal; Colombia, por su parte, a Juan Guarnizo con James Rodríguez; mientras que Argentina será favorita con Sergio ‘Kun’ Agüero como líder.

Los detalles sobre el Mundial Kings League 2026

El Mundial Kings League 2026 se jugará del 3 al 17 de enero en Brasil. En tanto, la gran final se disputará en el Allianz Parque de Sao Paulo, casa del Palmeiras, reciente finalista de la Copa Libertadores 2025.

El formato de clasificación para la Kings World Cup Nations 2026 no difiere al de una competencia oficial de fútbol. Son 5 grupos de competencia donde los primeros de cada uno clasifican directo a cuartos de final, mientras que los segundos y el mejor tercero de competencia pasarán a un Playoff, conocido como “Last Chance”.

Así, estos seis equipos se enfrentarán entre sí donde saldrán los tres clasificados a cuartos de final junto a los cinco primeros. Luego, es el formato clásico: de los ocho mejores clasifican cuatro a semifinales y, de los dos partidos, se llega a la final.

GRUPOS DE LA KINGS LEAGUE CUP NATIONS 2026:

Grupo A: Marruecos, Colombia, Chile, Países Bajos

Marruecos, Colombia, Chile, Países Bajos Grupo B: Alemania, Argentina, Estados Unidos, Japón

Alemania, Argentina, Estados Unidos, Japón Grupo C: Italia, Francia, Polonia, Argelia

Italia, Francia, Polonia, Argelia Grupo D: Brasil, España, Qatar, Perú

Brasil, España, Qatar, Perú Grupo E: México, Arabia Saudita, India, Indonesia

¿Dónde ver en vivo la Kings World Cup Nations 2026?

La Kings World Cup Nations 2026 se puede ver en los canales de YouTube, Twitch y Kick de cada selección participante, así como el de sus streamers (en Perú sería El Zeein). En tanto, para Sudamérica, se puede disfrutar por la plataforma Disney+.

