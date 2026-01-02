Es tendencia:
Además del Alianza Lima vs. Regatas Lima: así se jugará la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26

Conoce la programación de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 que se disputará en el Polideportivo 'Lucha' Fuentes de Villa El Salvador.

Por Renato Pérez

Jugadoras de San Martín.
© Liga Peruana de Vóley.Jugadoras de San Martín.

La Liga Peruana de Vóley 2025-26 sigue su curso y este fin de semana promete diversas emociones como nos tiene acostumbrados. En uno de los partidos más esperados y sobresalientes de la jornada, Alianza Lima enfrentará a Regatas Lima con la intención de recuperarse luego del durísimo golpe que fue perder frente a San Martín; mientras que las chorrillanas quieren empezar a levantar desde ya.

En cuanto a cómo viene dándose la Liga Peruana de Vóley 2025-26, Universitario de Deportes y San Martín son quienes hoy en día lideran la tabla de posiciones. Recordemos que las ‘Pumas’ consiguieron un triunfo en mesa tras un reclamo ciertamente válido al enfrentar a Alianza Lima en el clásico. Las íntimas alinearon 4 extranjeras en cancha y desde la FPV accedieron a dicha petición sin apelación.

En el medio sector de la tabla de posiciones, equipos como Deportivo Géminis, Regatas Lima, Atenea, Circolo y Rebaza Acosta buscarán sumar victorias para escalar hacia los lugares de expectativas. Finalmente, Olva Latino, Kazoku No Perú, Deportivo Soan y Deportivo Wanka se encuentran en la zona crítica del campeonato y a como de lugar deberán salir de esta delicada situación.

Programación de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26

Sábado 3 de enero

  • 14:45 | San Martín vs. Kazoku No Perú
  • 17:00 | Circolo Sportivo vs. Deportivo Géminis
  • 19:00 | Universitario vs. Deportivo Wanka

Domingo 4 de enero

  • 12:30 | Deportivo Soan vs. Olva Latino
  • 15:15 | Atlético Atenea vs. Rebaza Acosta
  • 17:00 | Alianza Lima vs. Regatas Lima
La tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025-26

POSEQUIPOSPUNTOSPJPGPPSETS
1Universitario de Deportes27109129:7
2Universidad San Martín27109129:11
3Alianza Lima24108225:8
4Deportivo Géminis17106421:16
5Regatas Lima16106422:16
6Atlético Atenea16106420:19
7Circolo Sportivo Italiano15105520:21
8Olva Latino11104615:24
9Rebaza Acosta9103713:23
10Kazoku No Perú7102810:26
11Deportivo Soan7101913:27
12Deportivo Wanka410196:28

DATOS CLAVES

  • Universitario y San Martín lideran la tabla de posiciones de la Liga de Vóley 2025-26.
  • El sábado 3 de enero, el equipo de Universitario enfrentará a Deportivo Wanka a las 19:00.
  • Alianza Lima jugará contra Regatas Lima este domingo 4 de enero a las 17:00.
renato pérez
Renato Pérez
