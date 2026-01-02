Además del Alianza Lima vs. Regatas Lima: así se jugará la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26

La Liga Peruana de Vóley 2025-26 sigue su curso y este fin de semana promete diversas emociones como nos tiene acostumbrados. En uno de los partidos más esperados y sobresalientes de la jornada, Alianza Lima enfrentará a Regatas Lima con la intención de recuperarse luego del durísimo golpe que fue perder frente a San Martín; mientras que las chorrillanas quieren empezar a levantar desde ya.
En cuanto a cómo viene dándose la Liga Peruana de Vóley 2025-26, Universitario de Deportes y San Martín son quienes hoy en día lideran la tabla de posiciones. Recordemos que las ‘Pumas’ consiguieron un triunfo en mesa tras un reclamo ciertamente válido al enfrentar a Alianza Lima en el clásico. Las íntimas alinearon 4 extranjeras en cancha y desde la FPV accedieron a dicha petición sin apelación.
En el medio sector de la tabla de posiciones, equipos como Deportivo Géminis, Regatas Lima, Atenea, Circolo y Rebaza Acosta buscarán sumar victorias para escalar hacia los lugares de expectativas. Finalmente, Olva Latino, Kazoku No Perú, Deportivo Soan y Deportivo Wanka se encuentran en la zona crítica del campeonato y a como de lugar deberán salir de esta delicada situación.
Programación de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26
Sábado 3 de enero
- 14:45 | San Martín vs. Kazoku No Perú
- 17:00 | Circolo Sportivo vs. Deportivo Géminis
- 19:00 | Universitario vs. Deportivo Wanka
Domingo 4 de enero
- 12:30 | Deportivo Soan vs. Olva Latino
- 15:15 | Atlético Atenea vs. Rebaza Acosta
- 17:00 | Alianza Lima vs. Regatas Lima
La tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025-26
|POS
|EQUIPOS
|PUNTOS
|PJ
|PG
|PP
|SETS
|1
|Universitario de Deportes
|27
|10
|9
|1
|29:7
|2
|Universidad San Martín
|27
|10
|9
|1
|29:11
|3
|Alianza Lima
|24
|10
|8
|2
|25:8
|4
|Deportivo Géminis
|17
|10
|6
|4
|21:16
|5
|Regatas Lima
|16
|10
|6
|4
|22:16
|6
|Atlético Atenea
|16
|10
|6
|4
|20:19
|7
|Circolo Sportivo Italiano
|15
|10
|5
|5
|20:21
|8
|Olva Latino
|11
|10
|4
|6
|15:24
|9
|Rebaza Acosta
|9
|10
|3
|7
|13:23
|10
|Kazoku No Perú
|7
|10
|2
|8
|10:26
|11
|Deportivo Soan
|7
|10
|1
|9
|13:27
|12
|Deportivo Wanka
|4
|10
|1
|9
|6:28
DATOS CLAVES
- Universitario y San Martín lideran la tabla de posiciones de la Liga de Vóley 2025-26.
- El sábado 3 de enero, el equipo de Universitario enfrentará a Deportivo Wanka a las 19:00.
- Alianza Lima jugará contra Regatas Lima este domingo 4 de enero a las 17:00.