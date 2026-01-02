Además del Alianza Lima vs. Regatas Lima: así se jugará la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26

La Liga Peruana de Vóley 2025-26 sigue su curso y este fin de semana promete diversas emociones como nos tiene acostumbrados. En uno de los partidos más esperados y sobresalientes de la jornada, Alianza Lima enfrentará a Regatas Lima con la intención de recuperarse luego del durísimo golpe que fue perder frente a San Martín; mientras que las chorrillanas quieren empezar a levantar desde ya.

En cuanto a cómo viene dándose la Liga Peruana de Vóley 2025-26, Universitario de Deportes y San Martín son quienes hoy en día lideran la tabla de posiciones. Recordemos que las ‘Pumas’ consiguieron un triunfo en mesa tras un reclamo ciertamente válido al enfrentar a Alianza Lima en el clásico. Las íntimas alinearon 4 extranjeras en cancha y desde la FPV accedieron a dicha petición sin apelación.

En el medio sector de la tabla de posiciones, equipos como Deportivo Géminis, Regatas Lima, Atenea, Circolo y Rebaza Acosta buscarán sumar victorias para escalar hacia los lugares de expectativas. Finalmente, Olva Latino, Kazoku No Perú, Deportivo Soan y Deportivo Wanka se encuentran en la zona crítica del campeonato y a como de lugar deberán salir de esta delicada situación.

Programación de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26

Sábado 3 de enero

14:45 | San Martín vs. Kazoku No Perú

17:00 | Circolo Sportivo vs. Deportivo Géminis

19:00 | Universitario vs. Deportivo Wanka

Domingo 4 de enero

12:30 | Deportivo Soan vs. Olva Latino

15:15 | Atlético Atenea vs. Rebaza Acosta

17:00 | Alianza Lima vs. Regatas Lima

La tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025-26

POS EQUIPOS PUNTOS PJ PG PP SETS 1 Universitario de Deportes 27 10 9 1 29:7 2 Universidad San Martín 27 10 9 1 29:11 3 Alianza Lima 24 10 8 2 25:8 4 Deportivo Géminis 17 10 6 4 21:16 5 Regatas Lima 16 10 6 4 22:16 6 Atlético Atenea 16 10 6 4 20:19 7 Circolo Sportivo Italiano 15 10 5 5 20:21 8 Olva Latino 11 10 4 6 15:24 9 Rebaza Acosta 9 10 3 7 13:23 10 Kazoku No Perú 7 10 2 8 10:26 11 Deportivo Soan 7 10 1 9 13:27 12 Deportivo Wanka 4 10 1 9 6:28

