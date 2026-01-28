El caso que involucra a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, jugadores de Alianza Lima, sumó un nuevo y delicado capítulo tras las declaraciones del abogado Alberto Deuteris, representante legal de la joven argentina que los denunció por presunta agresión sexual en Montevideo.

En diálogo con Radio Mitre, el letrado dio detalles estremecedores sobre lo ocurrido y aseguró que la víctima se encontraba en un estado crítico: “En un momento ya estaba lastimada y empezó a gritar. Fue a tratar de higienizarse y para calmar el dolor. Y ahí ve que su amiga estaba en el baño”, relató, dejando en evidencia el fuerte impacto físico del episodio.

Deuteris también explicó que la joven presenta vacíos en su memoria sobre lo sucedido: “Algo tiene que haber pasado, porque no se acuerda de todo. Tiene lagunas”, lo que refuerza la hipótesis de que el hecho ocurrió bajo una situación de vulnerabilidad extrema.

Uno de los puntos más graves del testimonio es la forma en que los futbolistas habrían accedido a la habitación: “Los jugadores bajaron a la habitación de las chicas y parece ser que Zambrano sabía cómo entrar a esa habitación, aún no estando alojado en ese cuarto”, lo que abre una línea clave en la investigación.

Detalles de la agresión sexual por la que se denuncia a Zambrano, Peña y Trauco

El abogado Alberto Deuteris fue aún más contundente al describir el presunto ataque: “Ellos le pidieron que se sacara la ropa. Se tomaron las pruebas que hay que tomar y se la protegió con la medicación que en estos casos hay que tomar. Ninguna mujer consciente un hecho en el que quedan tantas lesiones físicas y psicológicas”, afirmó.

Finalmente, Deuteris confirmó que la causa seguirá en la justicia uruguaya y que los jugadores podrían ser citados en los próximos días: “La causa seguirá en Uruguay y se espera que los futbolistas sean citados pronto”, un escenario que mantiene en máxima tensión tanto a Alianza Lima como al fútbol peruano.

Una mujer denunció por agresión sexual a Zambrano, Peña y Trauco

Una chica argentina de 22 años denunció que fue víctima de agresión sexual por parte de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, jugadores de Alianza Lima. Los hechos, según la denuncia, ocurrieron el pasado domingo 18 de enero en una de las habitaciones del Hyatt Centric Montevideo.

La postura de Alianza tras la denuncia de agresión sexual contra Zambrano, Peña y Trauco

Alianza Lima tomó una decisión sobre Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco luego de conocerse que hay una denuncia por agresión sexual en su contra: separó a los tres jugadores de manera indefinida.

