La crisis en Alianza Lima sigue escalando y ahora podría pasar del plano deportivo al legal, luego de conocerse que el club evalúa responder con una acción judicial contra Carlos Zambrano y Miguel Trauco por el daño institucional generado.

Publicidad

Publicidad

La información fue revelada por el periodista Edu Sobrino, quien aseguró que dentro de la dirigencia blanquiazul ya se analiza una medida firme: “Hay una posibilidad de que Alianza Lima denuncie a Carlos Zambrano y a Miguel Trauco por daños y perjuicios”.

Esta eventual demanda se enmarca en el grave contexto de la denuncia por agresión sexual presentada por una joven argentina de 22 años, un caso que ha generado un fuerte impacto mediático y un severo golpe a la imagen del club.

En Matute consideran que, más allá del proceso judicial que enfrentan los jugadores en el ámbito penal, existe un perjuicio directo a la institución, tanto en lo reputacional como en lo económico, debido a la magnitud del escándalo.

Publicidad

Publicidad

Miguel Trauco y Carlos Zambrano serían denunciados por Alianza Lima. (Foto: Producción Bolavip)

Alianza denunciaría a Zambrano y a Trauco

La postura de Alianza Lima marcaría un precedente en el fútbol peruano, dejando en claro que no tolerará conductas que comprometan sus valores ni pongan en riesgo su estabilidad institucional.

ver también Bombazo en Matute: Alianza Lima tomó una decisión y va por este fichaje

Mientras el caso continúa su curso en la justicia, el club íntimo se prepara para una posible batalla legal que podría redefinir su relación con los futbolistas involucrados. La novela tiene para más y ahora los apuntados serían solo Carlos Zambrano y Miguel Trauco.

Publicidad

Publicidad

Una mujer denunció por agresión sexual a Zambrano, Peña y Trauco

Una chica argentina de 22 años denunció que fue víctima de agresión sexual por parte de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, jugadores de Alianza Lima. Los hechos, según la denuncia, ocurrieron el pasado domingo 18 de enero en una de las habitaciones del Hyatt Centric Montevideo.

La postura de Alianza tras la denuncia de agresión sexual contra Zambrano, Peña y Trauco

Alianza Lima tomó una decisión sobre Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco luego de conocerse que hay una denuncia por agresión sexual en su contra: separó a los tres jugadores de manera indefinida.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

Alianza Lima evalúa denunciar a Carlos Zambrano y Miguel Trauco por daños y perjuicios.

La posible demanda responde a una denuncia por agresión sexual contra una joven argentina.

El club alega un grave perjuicio reputacional y económico tras el escándalo mediático generado.

Publicidad