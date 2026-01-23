Es tendencia:
Alianza Lima

Abogado de Sergio Peña confirmó que hubo alcohol y presencia de mujeres en hotel de Alianza Lima

Julio Peña reveló detalles sobre el encuentro que hubo entre los jugadores y la denunciada. Conoce todos los detalles.

Por Nicole Cueva

Abogado de Sergio Peña dio detalles sobre denuncia por abuso sexual.
El abogado de Sergio Peña se pronunció sobre lo ocurrido y dio a conocer la versión del mediocampista de Alianza Lima, rechazando de manera categórica el relato presentado por la denunciante ante las autoridades argentinas.

Cabe resaltar que, el letrado sostuvo una entrevista exclusiva con la periodista Milagros Leiva en el programa ‘Siempre a las 8‘ de ‘El Comercio’, donde brindó detalles sobre lo ocurrido durante la noche de los hechos en Montevideo, Uruguay.

Abogado de Sergio Peña desmintió versión de la denunciante

De esta manera inició Juan Peña su declaración en defensa del acusado:  “No fue en la habitación de los jugadores donde pasaron los hechos. Lo que ella (la denunciante) dice es que estaba en un estado de inconciencia, dice que habían tomado, pero no sabemos el nivel de lo que habían tomado. (Sergio) me ha dicho que ninguna de las cinco personas que estaba en la habitación estaba en estado de inconciencia“.

Asimismo, agregó lo siguiente: “Sí (Peña reconoce que estaba en la habitación). La habitación era de las chicas, esas chicas estaban hospedadas en el hotel, ellas los invitan. Una es conocida de uno de los jugadores desde hace años. Ha sucedido la última noche en donde futbolísticamente no tenían nada que hacer“.

Con respecto a los sucedido, el abogado dejó en claro que “si es que él vio que hubo un encuentro sexual entre las personas que estaban en la habitación, él asegura que fue con su consentimiento, hasta que él (Sergio) estuvo en la habitación”.

Peña estuvo presente en el lugar. Si es que él tiene una conducta ilícita por estar presente cuando sucedieron los hechos y cuando no, eso no lo hace responsable ni coautor de algún delito que le quieran imputar”, sentenció.

Tras la separación de Zambrano, Peña y Trauco: Alianza Lima hace oficial su próximo movimiento en fichajes

El comunicado de Sergio Peña

El mediocampista del cuadro ‘blanquiazul’ difundió un extenso comunicado en el que rechaza categóricamente las acusaciones surgidas durante la pretemporada del equipo en Uruguay.

DATOS CLAVES

  • El abogado Juan Peña rechazó la denuncia y negó que los jugadores estuvieran inconscientes por alcohol.
  • Sergio Peña reconoció haber estado en la habitación de las jóvenes por invitación de ellas.
  • El mediocampista de Alianza Lima difundió un comunicado negando categóricamente las acusaciones de abuso sexual.
nicole cueva
Nicole Cueva
