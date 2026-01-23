Alianza Lima no se queda de brazos cruzados. Tras la separación indefinida de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, el club tomó una decisión inmediata para reordenar su plantel de cara a la temporada 2026: saldrá al mercado en busca de refuerzos peruanos.

La medida llega en medio de la crisis generada por la denuncia de agresión sexual que involucra a los tres futbolistas, situación que dejó a Alianza con bajas sensibles en zonas claves del campo y obligó a acelerar la reestructuración deportiva.

Franco Navarro, director deportivo de la institución, fue claro al respecto y confirmó que sí se realizarán nuevas contrataciones, priorizando jugadores nacionales para cubrir los espacios que quedaron vacantes.

Desde el club consideran que el plantel tiene que tener variantes tras las ausencias y que es necesario reforzar líneas estratégicas para sostener el nivel competitivo en la Liga 1 y la Copa Libertadores.

Alianza fichará jugadores en reemplazo de Zambrano, Trauco y Peña

La dirigencia de Alianza Lima ya analiza opciones en el mercado local, con la consigna de sumar futbolistas que no solo aporten en lo deportivo, sino que también cumplan con los estándares de disciplina que exige la institución.

Así, Alianza Lima inicia una nueva etapa en plena tormenta, apostando por reconstruir su plantel y recuperar la estabilidad en uno de los momentos más complejos de los últimos años. Ahora el trabajo está en buscar elementos nacionales, que estén libres o sacar a alguno de algún club.

Una mujer denunció por agresión sexual a Zambrano, Peña y Trauco

Una chica argentina de 22 años denunció que fue víctima de agresión sexual por parte de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, jugadores de Alianza Lima. Los hechos, según la denuncia, ocurrieron el pasado domingo 18 de enero en una de las habitaciones del Hyatt Centric Montevideo.

La postura de Alianza tras la denuncia de agresión sexual contra Zambrano, Peña y Trauco

Alianza Lima tomó una decisión sobre Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco luego de conocerse que hay una denuncia por agresión sexual en su contra: separó a los tres jugadores de manera indefinida.

